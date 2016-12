Un Oscar, pas une motivation pour Marion Cotillard

Le fait de recevoir des récompenses ne fait pas partie des motivations de Marion Cotillard pour poursuivre son travail d’actrice.

La comédienne de 41 ans, qui a décroché l’Oscar du meilleur rôle féminin en 2008, ne croit tout simplement pas au concept de compétition dans le monde du cinéma.

«Je me dis que si vous êtes un coureur et que tous les coureurs sont sur la même ligne et que vous courez la même course, la compétition peut avoir du sens, explique-t-elle à Total Film. Mais ça ne fait pas de sens de faire une compétition entre des films, des acteurs, des réalisateurs.»

Son Oscar, remporté pour le film biographique sur Edith Piaf, La Môme, reste unique dans l’histoire de l’institution: c’est la seule fois où il a été remis pour une performance qui n’était pas en anglais.

La star explique que, même si elle se sent flattée quand elle reçoit une récompense, elle trouve ce système, qui célèbre certains films, acteurs ou actrices et en laisse d’autres de côté, tout simplement incompréhensible.

«Je ne dis pas que je m’en fous – j’apprécie, quand je gagne une récompense – mais pour moi, la compétition n’a pas de sens», ajoute-t-elle.

Et malgré son aversion pour ce système, la star a cumulé les nominations et les prix, dans les festivals comme dans les cérémonies, tout au long d’une carrière déjà longue de plus de deux décennies.

Mais son implication dans le milieu vient de sa passion pour ce métier, plus que d’un désir de récompenses: «Je n’ai jamais, jamais fait ce métier pour gagner des prix», affirme Marion Cotillard.