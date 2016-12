Des locataires se retrouvent sans logement à Noël

Quatre familles de Lévis se sont retrouvées sans logis après l’incendie d’un immeuble à logements qui a éclaté en milieu d’avant-midi en dimanche, jour de Noël.

Des occupants ont même dû sauter du deuxième étage pour échapper aux flammes.

«Nous avons ouvert la porte d’entrée et toute la fumée a monté et on ne pouvait pas sortir. J’ai réveillé ma mère et on a crié: "au feu!". On ne pouvait rien faire et on a sauté du deuxième étage», a raconté un jeune homme rencontré par TVA Nouvelles.

«On a essayé d’éteindre le feu avec de l’eau, mais on voyait que le brasier était trop intense. On a pris des chaudières et un balai. Je tapais sur le feu, mais je ne pouvais rien faire», a expliqué son frère.

Leur mère, qui a également sauté du deuxième étage, a subi des blessures et a été transportée à l’hôpital. Selon ses fils, elle aurait été blessée au bassin ou au coccyx.

Les dommages à l’immeuble ont été évalués à au moins 350 000 $.