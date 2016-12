Ils sauvent un automobiliste et se lient d'amitié avec lui

Un automobiliste de Mirabel, dans les Laurentides, pensait que sa dernière heure était arrivée après un accident, au début du mois. Deux hommes qui ont croisé sa route lui ont sauvé la vie et une amitié est née.

Le soir du 8 décembre dernier, Robert Caron a perdu la maîtrise de son véhicule sur la route 158 pour se retrouver sur le toit, écrasé, dans un fossé.

L’homme raconte qu’en raison de sa position, sa tête s’est retrouvée submergée sous de l’eau et qu’il était incapable de s’extirper du véhicule. Heureusement, deux passants ont vu les phares allumés et ont décidé d’arrêter.

«On a entendu crier et quand j’ai raccroché avec les services d’urgence je l’ai tiré de là avec une chaîne», raconte l’un des deux bons Samaritains, Sylvain Perth.

En plus de la nouvelle amitié qui est née entre eux et Robert Caron, la plus grande récompense provient de la reconnaissance des proches du rescapé.

«On réalise que si nous ne nous étions pas arrêtés, probablement que ses proches auraient passé les Fêtes sans leur frère», explique M. Perth.