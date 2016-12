Marie-Mai n’oublie jamais ses fans même à Noël. Elle s’est même transformée en joli renne pour l’occasion.

La future maman a préparé une courte vidéo qu’elle a publiée sur son compte Instagram.

Elle y chante: «I want a hippopotamus for Christmas. Only hippopotamus will do».

«Joyeux Noël tout l'monde!!!», écrit-elle aussi.

La chanteuse de 32 ans accouchera de son premier enfant, une fille, en février.