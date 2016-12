Un symbole de la Russie au-delà de ses frontières

Les Choeurs de l'Armée rouge, dont le directeur et plus de 60 membres se trouvaient à bord de l'avion qui s'est abîmé dimanche en mer Noire, constituent un symbole de la Russie ovationné sur les scènes du monde entier, même dans les zones de conflits.

Fondé en 1928, l'Ensemble Alexandrov, connu lors de ses tournées triomphales sous le nom de Choeurs de l'Armée rouge, réunit actuellement quelque 200 chanteurs, musiciens et danseurs.

Son répertoire compte aujourd'hui plus de 2000 oeuvres allant des chansons folkloriques ou glorifiant l'URSS à la musique sacrée en passant par les plus grands tubes modernes internationaux, qu'ils interprètent avec leurs voix puissantes et accompagnés de chorégraphies acrobatiques.

L'un des rares ensembles à partir en tournée à l'étranger à l'époque soviétique, les Choeurs de l'Armée rouge ont donné aussi des centaines de concerts en URSS, enregistré des dizaines de disques et se sont imposés comme des participants incontournables des fêtes publiques.

Lors de la Seconde Guerre mondiale, ses musiciens ne connaissaient pas de répit, en donnant plus de 1500 concerts pour les soldats soviétiques dans les zones de combats, comme dans les hôpitaux.

Dirigé pendant 18 ans par son fondateur, le général et compositeur Alexandre Alexandrov, l'ensemble a ensuite été confié à son fils, Boris, qui resta à sa tête de 1946 à 1987.

Le dirigeant actuel des Choeurs de l'Armée rouge, Valéri Khalilov, figure parmi les membres de l'ensemble qui devaient célébrer le Nouvel An sur la base aérienne russe de Hmeimim en Syrie, et se trouvaient à bord de l'avion qui s'est abîmé en mer Noire.

Les autorités russes ont affirmé qu'il n'y avait «pas de signes» de survivants sur la zone.

Valéri Khalilov «a apporté une grande contribution dans la culture contemporaine en tant que chef d'orchestre et compositeur», a déclaré une vice-première ministre russe, Olga Golodets, à l'agence officielle TASS, en qualifiant son départ de «perte irréparable».

«C'est une injustice énorme», a estimé pour sa part le pianiste Denis Matsouïev, en déplorant la perte d'un «maestro remarquable».

«L'ensemble Alexandrov, c'est une carte de visite de la culture russe», a-t-il souligné, cité par l'agence publique Ria-Novosti.

Ovationné par le public lors de ses nombreuses tournées dans plus de 70 pays du monde, en Europe comme en Asie, l'Ensemble est titulaire depuis 1935 de l'Ordre du Drapeau rouge, l'une des plus hautes récompenses soviétiques, pour ses «mérites exceptionnels dans la culture».

«L'ensemble Alexandrov est l'un des meilleurs du monde. Il se produisait toujours dans des zones de conflit (...). C'est une terrible tragédie», a déclaré Helena Chtcherbakova, directrice artistique du Ballet Igor Moïsseïev, à l'agence Ria-Novosti.

Les Choeurs de l'Armée rouge sont en effet partis souvent en concert dans des zones de combat, en chantant devant des soldats en Afghanistan, en Yougoslavie ou encore en Tchétchénie.

«Ils se rendaient en Syrie avec une très bonne mission, une mission de paix», a souligné le premier ministre russe, Dmitri Medvedev. «Il est impossible d'accepter cette perte», a-t-il ajouté.