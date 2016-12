Baptême de feu pour les nouveaux sénateurs

Pour la première fois depuis des années, les 105 sièges du Sénat ont été comblés. Et la dernière année aura été, pour certains nouveaux sénateurs, un véritable baptême de feu.

Parmi eux, l'athlète Chantal Petitclerc et l'éditorialiste André Pratte, qui espèrent moderniser l'institution.

La sénatrice Chantal Petitclerc a fait son arrivée quelques semaines avant le débat sur l'aide médicale à mourir.

«Je me suis lancée là-dedans de façon très préparée, mais en même temps, humaine et sincère. C'est cette carte-là qui est ma force. Et ça, pour moi, ça a été un moment déterminant», raconte l’athlète paralympique à la retraite.

Lors de ce discours, Chantal Petitclerc a choisi de raconter la souffrance qui a suivi l'accident qui l'a privée de l'usage de ses jambes.

«Lorsqu'elle a parlé de la douleur, plusieurs sénateurs ont été marqués par ce discours-là», raconte un autre nouveau venu au Sénat, André Pratte.

Le débat sur l'aide médicale à mourir a d’ailleurs aussi été marquant pour l'ancien éditorialiste.

«Ce qui m'a le plus marqué de ce débat, c'est le poids du vote. Quand tu te lèves pour voter, c'est vraiment une responsabilité», note-t-il.

Les sénateurs Pratte et Petitclerc siègent en tant qu'indépendants depuis leur arrivée. Certains conservateurs les accusent toutefois toujours d'être à la solde des libéraux.

«Ce sont des gens qui appuient le principe libéral», plaide Leo Housakos, un sénateur conservateur.

«Ça me touche très peu, en fait. C'est ça, ma réponse! Ça prouve probablement que je ne suis pas vraiment une politicienne parce que je me dis: “Pensez ce que vous voulez!”», répond Chantal Petitclerc.

«Je suis reconnaissant à M. Trudeau de m'avoir nommé, mais à partir de ce moment-ci, je ne lui dois rien et il le sait», indique pour sa part André Pratte.

Après le scandale des dépenses qui a éclaboussé le Sénat, les nouveaux venus se sentent investis d'une mission: renouveler et moderniser l'institution dont ils font maintenant partie.