Elle marche pendant plus de 30 heures pour sauver sa famille

Les vacances d’une famille américaine dans le Parc national du Grand Canyon ont tourné au cauchemar lorsque sa voiture a fait une sortie de route. Pour sauver son mari et son fils de 10 ans, Karen Klein a entrepris une marche qui s’est finalement terminée plus de 30 heures plus tard.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus.

En route, le système de navigation du véhicule a cessé de fonctionner dans une tempête hivernale et la voiture a ensuite quitté la route. Sans réseau cellulaire disponible, Mme Klein a jugé que la seule solution était de marcher pour aller chercher des secours.

Sa jumelle Kristen a raconté à la chaîne d’information CNN que Karen ignorait que le parc et l’autoroute à cette hauteur étaient fermés à cette période de l’année. Karen a finalement marché sur près de 42 kilomètres sans s’arrêter.

«Ce qui l’a motivé à poursuivre, c’est qu’elle ne voulait pas que sa jumelle se retrouve seule et que sa mère ait à enterrer sa fille», a dit Kristen Klein.

Pendant ce temps, son mari, inquiet que sa femme ne revienne pas, est sorti du véhicule et a marché jusqu’à ce qu’il soit possible d’utiliser son téléphone cellulaire. Il a ainsi pu appeler le 911.

Les autorités ont alors retrouvé tous les membres de la famille et les ont transportés à l’hôpital où ils se portent bien.

«Je crois que Karen aimerait y retourner pour voir le Grand Canyon, mais je vous garantis qu’elle n’ira pas en hiver», a conclu sa soeur Kristen.