George Michael, une machine à succès en 10 titres emblématiques

Icône de la pop, George Michael a laissé son empreinte sur les années 80 et 90 à travers de nombreuses chansons culte, indissociables d'une époque où les clips assuraient le succès autant que les paroles. Voici dix titres emblématiques.

- «Wake me up before you go-go» (1984). Premier tube du tandem George Michael et Andrew Ridgeley, ancêtre des boys bands. Brushing bouffant et bronzage californien, George Michael sautille en short bicolore et chante devant des fans féminines dans ce clip so eighties.

- «Last Christmas» (1984). Cette chanson sentimentale est devenue un classique des fêtes de fin d'année, en Grande-Bretagne notamment, même s'il y est question d'une relation brisée et non de souvenirs de Noël. Ce tube a été repris par Coldplay, Kylie Minogue ou encore Taylor Swift.

- «Careless Whisper» (1984). Un solo de saxophone ouvre le slow qui a fait danser les amoureux des années 80. Il a écrit à l'âge de 17 ans par George Michael. Ne portant pas encore la barbe, il apparaît très chic dans le clip, en costume noir, délaissant les tenues criardes de l'époque.

- «Faith» (1987). Tirée du premier album solo de l'artiste, ce tube à la tonalité rock contraste avec les chansons sirupeuses de ses débuts. George Michael apparaît vêtu d'un blouson de cuir et d'une boucle d'oreille en forme de crucifix. Mika a notamment repris cette chanson.

- «I want your sex» (1987). «I want your sex/I want your love, I want your... sex»: avec un refrain aussi entêtant et un clip très sexy avec lingerie et draps en soie, George Michael s'attire les foudres de la censure, de la BBC notamment. Pourtant, la dernière image du clip livre un message bien moins sulfureux «Explore monogamy» ("explorons la monogamie") à une époque où le sida explose.

- «One more try» (1987). Cette ballade ultra-romantique de six minutes laisse deviner un George Michael plus sombre, qui chante la peur de se lancer dans une nouvelle relation amoureuse. Mariah Carey a par la suite repris cette chanson à vocalises.

- «Freedom !» (1990). Pour ce tube tiré de l'album "Listen without prejudice", George Michael fait appel aux plus célèbres mannequins de l'époque (Cindy Crawford, Naomi Campbell et Linda Evangelista) qui chantent à sa place dans le clip. Il fera de nouveau appel à des top modèles pour "Too Funky" en 1992, où il joue un réalisateur, l'oeil vissé sur sa caméra.

- «Don't let the sun go down on me» (1991). Chanté en live avec Elton John, l'auteur de la chanson, cette reprise a rencontré un immense succès et est devenue un classique de George Michael sur scène. Autre prestation live restée célèbre, sa reprise de "Somebody to love" avec Queen, lors d'un concert en hommage à Freddy Mercury au stade de Wembley en 1992.

- «Jesus to a child» (1996). George Michael ne révélera son homosexualité qu'en 1998, mais se montrera de moins en moins ambigu avec le temps. Cette chanson longue de sept minutes empruntant à la bossa nova a été écrite en mémoire de son ancien compagnon, le Brésilien Anselmo Feleppa, dont le décès survenu en 1993 l'a brisé.

- «Outside» (1998). Moins présent sur la scène musicale, George Michael est arrêté pour attentat à la pudeur, dans des toilettes publiques fréquentées par la communauté homosexuelle à Beverly Hills. Il finit par faire son coming out et décide de s'amuser de ses mésaventures en proposant une nouvelle ode au sexe libre en chanson et un clip parodique.