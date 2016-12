Gros lot de 60 millions et 30 lots de 1 million en jeu vendredi

Le gros lot de 60 millions $ du Lotto Max non remporté vendredi dernier sera de nouveau offert ce vendredi avec, en plus, une trentaine de Maxmillions.

Vendredi dernier, aucun billet vendu n’a remporté le gros lot – qui a atteint son seuil maximal de 60 millions $ - et un seul Maxmillions a été gagné. Le billet gagnant du lot de 1 million $ a été acheté au Québec.

«En conséquence, au tirage du vendredi 30 décembre, la cagnotte s'élèvera à environ 90 millions $, soit un gros lot de 60 millions $ et approximativement 30 lots de 1 million $», a mentionné Loto-Québec, dans un communiqué.

La société d’État a souligné que «depuis le lancement de cette loterie, 14 gros lots ont été remportés au Québec, dont 1 qui s'élève à 55 000 000 $, au tirage du 17 juillet 2015». «Il s'agit du plus important gros lot jamais gagné au Québec. De plus, 3 gros lots de 50 000 000 $ ont été remportés aux tirages du 6 mai 2016, du 31 mai 2013 et du 6 juillet 2012. Les 14 cagnottes ont totalisé plus de 445 millions de dollars.»

Au Québec, toujours, 80 Maxmillions ont été remportés depuis le lancement de Lotto Max, une loterie pancanadienne.