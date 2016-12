La thèse de l'attentat n'est pas privilégiée

Des milliers de sauveteurs fouillaient lundi la mer Noire pour retrouver les corps des 92 occupants et les boîtes noires de l'avion militaire qui s'est abîmé la veille alors qu'il était en route pour la Syrie, la piste terroriste semblant écartée par les enquêteurs.

Plus de 24 heures après la disparition du Tu-154 de l'armée russe, qui s'est écrasé deux minutes et 44 secondes après son décollage de la station balnéaire de Sotchi, la Russie observe une journée de deuil national et de nombreux anonymes sont venus se recueillir à Moscou devant le théâtre où se produisaient les Choeurs de l'Armée Rouge.

La catastrophe a en effet provoqué une vive émotion dans le pays alors que parmi les occupants de l'avion, se trouvaient 64 membres de ce choeur l'Ensemble Alexandrov, connu pour ses tournées triomphales dans le monde entier et considéré comme un symbole du pays.

Les causes de l'accident ne sont pas encore connues mais le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé que «la thèse d'un acte terroriste est loin d'être en tête de liste». Les services de renseignement russe (FSB) ont pour leur part affirmé qu'aucun «élément ou fait» n'accrédite la thèse de l'attentat.

«Les pistes privilégiées sont l'infiltration d'un corps étranger dans le moteur, un carburant de mauvaise qualité entraînant une perte d'énergie, (...) une erreur de pilotage ou une défaillance technique de l'avion», précise le FSB cité par les agences russes.

Une gigantesque opération de recherche est en cours pour retrouver les débris et les boîtes noires de l'appareil. La zone de recherches a été élargie jusqu'à six kilomètres au large des côtes russes, a déclaré un vice-ministre de la Défense, Pavel Popov.

Au total, plus de 3500 personnes, dont 150 plongeurs, 45 bateaux, ainsi que cinq hélicoptères et des drones sont en action. Les autorités d'Abkhazie, une république séparatiste géorgienne dont l'indépendance a été reconnue par Moscou, prennent aussi part aux recherches.

Onze corps et plus de 150 fragments de l'avion ont jusqu'à présent été retrouvés, selon le ministère de la Défense.

Dix de ces corps ont été transférés à Moscou où ils doivent être identifiés, les prélèvements génétiques de proches des victimes ayant commencé.

Les boîtes noires de l'appareil n'ont pas encore été localisées mais le commandant des forces aériennes russes, Viktor Bondarev, s'est dit «certain» qu'elles n'ont pas été endommagées, ajoutant espérer qu'elles soient retrouvées dans la journée de lundi.

Le Tupolev Tu-154 a disparu des écrans-radars à 2h27 GMT, après son décollage de l'aéroport de Sotchi, dans la commune d'Adler, sur les côtes de la mer Noire. Il se rendait à la base aérienne de Hmeimim, près de Lattaquié en Syrie.

L'appareil parti de l'aérodrome de Tchkalovski, près de Moscou, avait fait escale à Sotchi pour un ravitaillement.

Les membres des Choeurs de l'Armée rouge devaient célébrer le Nouvel An en Syrie avec les soldats russes qui y sont déployés depuis septembre 2015 en soutien au régime de Bachar al-Assad, allié de longue date de la Russie.

Devant la salle de répétition de l'Ensemble Alexandrov à Moscou, des centaines de personnes de tous âges se recueillaient lundi, déposant des fleurs ou de courts mots rendant hommage aux musiciens décédés. «J'ai fait partie du choeur. Je les connais tous. Je n'arrive pas à y croire, je ne peux pas réagir», a déclaré à l'AFP Vladimir Kouznetsov, venu déposer une bougie sur le mémorial improvisé.

«Ces fleurs blanches, c'est un signe de renaissance. Nous allons encore nous produire avec ce superbe Ensemble», déclarait pour sa part Nadejda Afrikanova, metteuse en scène.

L'avion transportait également neuf journalistes russes, deux hauts fonctionnaires civils et la responsable d'une organisation caritative respectée en Russie, Elizavéta Glinka.

Cette dernière, connue du grand public sous le nom de «Docteur Liza», emportait des médicaments destinés à l'hôpital universitaire de Lattaquié (nord-ouest).

Selon le ministère de la Défense, l'appareil était exploité depuis 33 ans et comptait 6.689 heures de vol. Il avait été réparé en décembre 2014 et révisé en septembre dernier.

Quelque 4300 militaires russes sont déployés en Syrie et la Russie, qui a également des installations portuaires militaires à Tartous (nord-ouest), continue de renforcer sa présence dans ce pays en proie à un sanglant conflit depuis 2011.