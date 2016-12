La CDPQ est devenue en 2016 une investisseuse majeure du secteur techno

«Il faut créer de nouvelles entreprises, de nouvelles sociétés innovantes. Les prochains champions du Québec sur les marchés mondiaux sont les Moment Factory, LightSpeed... Nous sommes en train de faire des investissements dans ces sociétés pour alimenter leur croissance et les encourager à s’installer à l’extérieur du Québec», a dit Michael Sabia sur les ondes de TVA, à la mi-décembre.

Chose dite, chose faite. La CDPQ, forte de ses actifs évalués à quelque 255 milliards$, a connu une de ses années les plus actives sur le front des technos et autres sociétés innovantes. Elle a pas moins de 17 fonds de ce secteur, au Québec, au Canada et aux États-Unis.

Les deux investissements les plus importants ont d’abord été, en mars, celui de 40 millions $ dans Triotech. La firme de la rue Jeanne-Mance conçoit, fabrique et met en marché des manèges qui intègrent plusieurs technologies qui livrent une expérience multisensorielle.

Tout récemment, en décembre, la Caisse a investi plus de 40 millions$ dans la startup Hopper, qui a développé une application qui prédit le prix des billets d’avion. «Hopper est plus qu’une application. Pour la Caisse, être présent dans ce secteur est très important. On veut faire des rendements, mais on veut aussi appuyer cette nouvelle économie», a alors dit à TVA Christian Dubé, premier vice-président, Québec, à la CDPQ, qui a vanté le grand bassin de main-d’œuvre qualifiée disponible à Montréal.

En 2015, la CPDQ avait fait un investissement massif de 80 millions$ dans Lightspeed, une société qui a conçu une plateforme infonuagique pour les détaillants et les restaurateurs.

Les trois ont leur siège social à Montréal.

Sociétés innovantes à la conquête de nouveaux marchés

Il y a un an, l’équipe de Thomas Birch, directeur principal des Fonds et Technologies, à la CDPQ, a examiné les 600 entreprises du secteur techno présentes dans les différents portefeuilles. Elle en a identifié dix, les plus performantes du lot, dans lesquelles il a été convenu d’investir plus massivement. Lightspeed et Hopper sont les premières, les autres suivront, à raison de deux ou trois par année.

La CDPQ investit aussi des montants plus modestes dans d’autres entreprises innovantes.

En avril, elle a investi 18 millions $ dans la firme de divertissement multimédia Moment Factory et en juin, elle a annoncé un réinvestissement de 14,3 millions$ dans Stingray, le distributeur montréalais de services musicaux multiplateformes.

Une autre firme très prometteuse, selon la Caisse, est Felix & Paul Studios, des créateurs d’expériences de réalité virtuelle cinématographique. La CDPQ a conclu une ronde de financement de 6,8 millions $ US, en juin, dans cette entreprise située dans le Vieux-Montréal.

«Cet investissement dans Felix & Paul s’inscrit dans notre stratégie visant à appuyer des entreprises québécoises innovantes dans leur croissance et leur conquête de nouveaux marchés internationaux», a alors dit Christian Dubé, qui a répété cette phrase à maintes reprises en 2016.