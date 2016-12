La «princesse Leia» Carrie Fisher est décédée

L’actrice Carrie Fisher, connue à travers le monde pour son rôle de la princesse Leia dans la saga Star Wars, est décédée mardi matin, après avoir été foudroyée par une crise cardiaque vendredi dernier.

C'est ce qu'a confirmé Simon Halls, le porte-parole de la famille, dans un communiqué transmis au magazine People.

«C’est avec une profonde tristesse que Billie Lourd (la fille de Carrie Fisher) confirme que sa mère bien-aimée est décédée à 8 h 55 ce matin», est-il écrit.«Elle était aimée par le monde et elle nous manquera profondément», a dit Lourd, également actrice. Notre famille en entier vous remercie pour vos pensées et vos prières.»

Vendredi, la Californienne de 60 ans, à bord d’un vol reliant Londres à Los Angeles, avait subi une crise cardiaque 15 minutes avant l’atterrissage aux États-Unis. Après des manœuvres de réanimation d’un passager, elle avait été transportée d’urgence au centre médical UCLA, où elle est demeurée au soin intensif jusqu’à sa mort.

Née à Beverly Hills le 21 octobre 1956, la petite Carrie Frances Fisher est la fille du chanteur Eddie Fisher et de l’actrice Debbie Reynolds. Toute petite, elle se plonge dans les livres et poursuit ses études jusqu’au secondaire. Mais sa mère la convainc, en 1973, de jouer avec elle dans Irene.

Instagram/Star Wars

La même année, elle suit des cours à la Central School of Speech and Drama de Londres et envisage de faire des études en art. Mais le virus du jeu d’acteur la rattrape.

La gloire

En 1975, on la voit dans Shampoo aux côtés de Warren Beatty et Goldie Hawn, et c’est en 1977 que le destin frappe à sa porte lorsque George Lucas, jeune cinéaste inconnu, lui demande d’incarner la Princesse Leia dans La guerre des étoiles (devenu depuis Star Wars Épisode IV: un nouvel espoir).

Elle accepte le rôle qu’elle trouve intéressant, sans penser une seconde qu’il lui vaudra une célébrité mondiale. «[Si j’avais su que j’allais être aussi célèbre], je n’y aurais jamais participé. Quand j’étais vraiment célèbre, je n’attendais qu’une seule chose, que cela finisse», dira-t-elle à Matt Lauer en 2008 lors de son émission matinale.

Leia Organa: Senator. Princess. General. Fashion Icon. #StarWars #FashionWeek Une photo publiée par Star Wars (@starwars) le 9 Sept. 2016 à 15h09 PDT

La guerre des étoiles se transforme en trilogie, chaque film incluant Carrie Fisher dans ce rôle de première héroïne qui casse la baraque («kick ass»), du jamais vu à l’époque. Pour la jeune fille, qui a 19 ans au moment du tournage du premier volet de la saga, cette gloire met en lumière ses problèmes psychologiques.

Diagnostiquée avec une psychose bipolaire, elle se réfugie dans la drogue et a d’ailleurs avoué avoir tourné L’empire contre-attaque à grand renfort de cocaïne.

Tout en continuant sa carrière au cinéma, sa vie personnelle et ses problèmes lui inspirent des romans semi-autobiographiques, écrits d’une manière particulièrement drôle, cynique et cinglante. Ainsi, le roman Postcards from the Edge paraît en 1987 et sera suivi de nombreux autres, le dernier étant The Best Awful There Is, sorti en 2004.

Elle débute ensuite une série d’ouvrages autobiographiques, le premier, Wishful Drinking ayant été décliné en numéros d’humour puis adapté en 2010 par HBO en documentaire.Une vie personnelle mouvementée...Alors qu’elle enchaîne les rôles - elle tourne plusieurs films par an de 1984 à 1992 -, elle est en couple avec le chanteur Paul Simon de 1977 à 1983 (elle a avoué récemment avoir eu une liaison avec Harrison Ford pendant le tournage de La guerre des étoiles).

En 1980, elle se fiance avec Dan Aykroyd, qu’elle n’épouse finalement pas puisqu’elle convole avec Paul Simon en 1983, mais leur union se terminera en divorce. Elle entame une relation avec l’agent d’artistes Bryan Lourd de qui elle aura une fille, Billie, en 1992.

Carrie Fisher n’a jamais caché ses problèmes de santé mentale, en confiant les détails à de nombreuses reprises lors d’entrevues. L’actrice a ainsi détaillé sa consommation d’alcool, de cocaïne et de médicaments ainsi que les électrochocs reçus lors de séances de traitement.

Sa dernière apparition à l’écran remonte à 2015 dans Star Wars épisode VII: le réveil de la Force dans lequel elle avait repris son rôle de Leia aux côtés de Mark Hamill, Harrison Ford, Peter Mayhew, Anthony Daniels et Kenny Baker, ses vieux complices de la saga de science-fiction la plus célèbre de l’histoire du cinéma.