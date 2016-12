Le pot, une manne pour l’industrie agroalimentaire

On savait déjà que l’industrie du cannabis, une fois légalisée, allait générer de judicieux profit, et que la SAQ et la LCBO sont au premier rang pour en assurer la distribution.

Mais le cannabis fait aussi saliver l’industrie agroalimentaire, et pour cause: selon une étude publiée par Deloitte, les produits dérivés du pot représenteraient un marché annuel de plus de 14 milliards $, soit près de deux fois plus que les ventes de cannabis à l’état pur, évalué à quelque 8 milliards $. C’est plus que les ventes combinées de vin, de bière et de spiritueux sur l’ensemble du territoire, dit Sylvain Charlebois, doyen de la Faculté en Management et professeur en Distribution et Politiques agroalimentaires à l’Université Dalhousie.

«C’est énorme, dit-il. Il est fort possible que 5% à 7% des produits alimentaires vendus au Canada d’ici dix ans puissent contenir du cannabis », incluant le prêt-à-manger, les biscuits, les desserts, etc.

Farfelu comme pronostic? «On peut voir ça comme farfelu, dit M. Charlebois. Mais d’ici dix ans, notre société aura une relation différente avec le cannabis. Il deviendra un ingrédient alimentaire.»

Le nouveau gluten

Depuis plusieurs mois, transformateurs et distributeurs alimentaires mettent le paquet afin de créer de nouveaux produits avec la marijuana comme ingrédient. Les Rexall, et bien sûr, Shoppers Drug Mart, qui appartient à Loblaw, ont déjà déposé leur demande à Santé Canada au début de 2016 en vue d’obtenir un permis de distribution. «Il est tout à fait possible de voir un jour des produits Life, Quo ou même Sanis, trois marques privées qui appartiennent à Shoppers, contenir du cannabis», dit Sylvain Charlebois. Et il est tout à fait possible que les Loblaw, Metro ou IGA produisent des aliments en contenant.

«Cet engouement peut paraître surprenant, mais dans l’agroalimentaire, il y a un besoin d’augmenter les revenus», dit Sylvain Charlebois. Il très difficile de le faire, et les marges sont minces. «La population vieillit. L’industrie est désespérée. On est à la rechercher du prochain sans gluten. »

Les produits sans-gluten ont représenté, pendant un certain temps, une manne miraculeuse dans l’industrie, dit Sylvain Charlebois. Ils génèrent des recettes de 5 milliards$ annuellement au pays, alors qu’à peine 1% des Canadiens sont réellement intolérants au gluten. «Mais depuis 2015, la mode du sans-gluten s’essouffle après plusieurs années de croissance sans précédent. L’industrie cherche autre chose. »

SAQ et LCBO

Pour ce qui est de la vente de cannabis pur, le rapport du groupe de travail fédéral sur la légalisation du cannabis recommande de ne pas passer par des sociétés d’État qui vendent déjà de l’alcool, comme la SAQ ou la LCBO, afin de ne pas encourager la «co-consommation».

Par contre, le groupe de travail laisse la porte ouverte pour les provinces qui préféreraient que la vente de cannabis et de produits dérivés au détail soit effectuée par l’État. «Ce sera à l’Ontario et au Québec, dit Sylvain Charlebois, de décider si leurs sociétés d’État respectives prendre en charge la vente de cannabis. »