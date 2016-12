Les phénomènes viraux de 2016

L’année 2016 tire à sa fin et c’est l’heure de se remémorer les moments marquants de la dernière année, les plus importants, comme les plus légers.

Dans cette rétrospective ludique des principaux phénomènes viraux de la dernière année, vous verrez que par définition, ceux-ci sont destinés à être éphémères.

Débutons ce palmarès par le phénomène viral par excellence de la dernière année, Pokémon Go. L’application a connu un succès absolument incroyable partout dans le monde. Au Québec, plusieurs amateurs de la série n’ont pu attendre la sortie du jeu au Canada avant de télécharger l’application, menant à des serveurs complètement débordés dans les premières semaines de sa sortie.

Évidemment, les choses se sont envenimées. Des Pokémon se sont retrouvés dans des endroits comme des églises, des postes de police ou encore des musées à la mémoire de disparus, créant certaines situations pour le moins délicates. Le phénomène est aussi à l’origine de nombreux incidents comme des vols, des accidents de voiture et même des décès.

Si l’année 2016 a été marquée par l’élection de Donald Trump à la tête des États-Unis, alors il faudra se souvenir de l’ascension vers la gloire d’un illustre inconnu après un débat plus tiède. Kenneth Bone est sorti grand gagnant d’un débat au cours duquel ni Donald Trump ni Hillary Clinton n’ont su s’imposer grâce une question banale au sujet du secteur énergétique. Qu'à cela ne tienne, l'Amérique est tombée en amour avec l'homme.

Sa veste rouge est devenue le symbole de sa viralité. Kenneth Bone est apparu à la télévision au cours de plusieurs émissions, en plus d’être invité lors de nombreux événements.

Un phénomène semblable est survenu avec celle qui a été surnommée «Chewbacca mom» aux États-Unis. Cette mère de famille est devenue un phénomène viral quand une vidéo d’elle en masque de Chewbacca a fait le tour du web. Celle-ci a même rencontré l’interprète du personnage quelques jours plus tard lors d'un événement public.

Que dire du gorille Harambe, devenu le symbole de la lutte pour les droits des animaux. Le mot-clic #justiceforharambe (Justice pour Harambe) est d’ailleurs encore aujourd’hui très populaire sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui ont oublié l’histoire, Harambe est ce gorille qui a été abattu dans un zoo de Cincinnati après qu’un bambin se soit retrouvé dans son enclos.

Des défenseurs des droits des animaux se sont insurgés, prétextant que le gorille, loin de représenter une menace, protégeait plutôt l’enfant.

Pour tous ces souvenirs et d’autres phénomènes viraux de l’année 2016. Voyez la vidéo récapitulative de la chaîne CNN au haut de l’article.