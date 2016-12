Malgré le verglas, les conditions de glisse restent bonnes

La pluie verglaçante tombée lundi a fait peur à de nombreux amateurs de glisse, qui craignent que les conditions sur les pentes ne soient pas optimales. Et pourtant...

«Il y a de la belle neige et ça skie vraiment bien. Il n’y a pas beaucoup de glace», fait remarquer un skieur rencontré par TVA Nouvelles au mont Saint-Bruno, en Montérégie.

Un vent chaud soufflait mardi matin sur la montagne, où quelques courageux skieurs dévalaient les pistes. Une météo très différente de celle qui prévalait quelques heures auparavant, alors que la direction a dû fermer la station en raison de la forte pluie qui s’abattait.

«Il faisait vraiment chaud [aujourd’hui], on s’est dit "On va venir skier et profiter du beau temps"», explique le skieur.

«La montagne va être très tranquille, estime Michel Couture, président de Ski Saint-Bruno. Pour ceux qui veulent en profiter, c’est le temps! Les pistes de ski sont disponibles.»

Les skieurs et les planchistes peuvent dormir en paix: la pluie des dernières heures ne devrait pas hypothéquer le reste de la saison, selon M. Couture.

«Le fond de neige est quand même très épais, il a fait froid dans les dernières semaines, observe-t-il. Ça nous a permis de fabriquer beaucoup de neige.»

Des journées cruciales

Le temps des Fêtes est une période des plus importantes pour les opérateurs de centres de glisse. Environ le quart des revenus sont générés pendant ces quelques jours.

«On a absolument besoin d’une belle période des Fêtes, et cette année, contrairement à l’année dernière, on est très optimiste d’avoir du bon temps», dit M. Couture.

«La pérennité financière des stations de ski va être touchée énormément par la période des Fêtes, estime le responsable de Ski Saint-Bruno . On a la semaine de relâche aussi. C’est ça qui va faire basculer la profitabilité d’une station de ski, qui nous permet souvent de faire des investissements.»