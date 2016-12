Montréal n'a pas été surprise par le verglas

Même si l’on constate que plusieurs trottoirs sont encore glacés, l’administration de la Ville de Montréal dit ne pas avoir été surprise par la pluie verglaçante qui s’est abattue, lundi en après-midi.

«On attendait la tempête et le verglas. Vers 14h, on avait près de 800 employés déployés sur les 19 arrondissements de la métropole. On a fait les rues passantes, les rues secondaires et les rues locales avec du sel et des épandages. À certains moments, la pluie était plus forte et l’épandage a pu glisser», explique Anie Samson, responsable de la sécurité publique et des services aux citoyens à la Ville de Montréal.

Étant donné qu’un refroidissement est attendu au cours des prochaines heures, la Ville va continuer son opération d’épandage.

«La température est variable. Ce n’est pas une science qui est exacte. Hier, il y a eu de gros changements de température. Ça a glacé d’un coup. Il y a eu un peu de verglas dans l’après-midi. Il y a eu de la pluie verglaçante et ça s’est terminé en pluie en soirée. Ça gèle et regèle. L’épandage ne colle pas automatiquement. L’épandage pouvait couler avec les grands vents.»

Mme Samson a assuré que des employés repasseront dans la journée aux endroits problématiques et demande aux citoyens d’être très prudents lors des déplacements «parce qu’il risque d’avoir un peu de neige par-dessus la glace».

Dans son bilan, la Sûreté du Québec a recensé des dizaines de sorties de route sur son territoire.