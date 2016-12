Un caniche sauve la vie de son maître musicien

Un musicien d’Atlanta doit sa vie à son chien caniche après l’incendie de sa maison, survenu mardi.

Le front, les oreilles, le visage et les bras d’Ed Stroud ont tous été brûlés au premier et deuxième degré alors que sa maison s’est incendiée mardi.

Stroud raconte qu’il était assoupi, vers 3 h 30 du matin, quand sa petite chienne Gracie l’a réveillé.

«Elle a commencé en me léchant le visage et elle s’est ensuite mise à japper, explique-t-il. Quand j’ai réalisé ce qui se passait, je me suis dit que je devais agir rapidement sinon j’allais mourir.»

Lui et Gracie sont finalement parvenus à s’en tirer. Stroud a été transporté à l’hôpital pour traiter ses blessures tandis que le caniche, devenu une véritable vedette dans le voisinage, a été traité pour une inhalation de fumée, mais se porte bien.

Le musicien, qui a déjà brillé aux côtés d’Outkast, notamment, pourrait obtenir l’aide de collègues lors d’un concert-bénéfice destiné à lui permettre de se racheter des instruments.

La cause de l’incendie fait toujours l'objet d'une enquête.