Amazon a vendu un milliard de produits pour Noël!

Amazon a vendu et expédié plus d’un milliard d’items à travers le monde pour la saison des Fêtes, fracassant ses propres records.

La grande vedette de l’année est le haut-parleur Echo, qui reconnaît la voix et diffuse musique, podcast et infos, et sa version compacte Dot, confirmant l’intérêt des consommateurs pour l’Internet des objets.

Ils ont généré neuf fois plus de ventes que lors de la saison des fêtes 2015.

Amazon en aurait vendu entre 4 millions et 5 millions, avec l’assistant vocal Alexa, qui alimente non seulement l’Echo, mais aussi les tablettes Fire ou encore le Fire TV Stick, selon les estimations du Morningstar.

«Echo et Echo Dot ont été les produits les plus vendus chez Amazon cette année, et nous sommes ravis que des millions de nouveaux clients aient ainsi pu découvrir Alexa», a dit, dans un communiqué, Jeff Wilke, P.-D.G. Worldwide Consumer chez Amazon.

Achats sur cellulaires

Plus de 72 % des clients d’Amazon ont utilisé leur téléphone intelligent pour faire leurs achats durant la saison des Fêtes, une augmentation de 56 % par rapport à la saison 2015. La logistique d’Amazon s’appuie sur plus de 45 000 robots répartis dans une vingtaine de centres à travers le monde.

Le 19 décembre a été la journée la plus occupée. Et les consommateurs retardataires ont battu le record de demandes de livraison en une heure («Prime Now»), le 23 décembre 2016.

Parmi les autres achats très populaires cette année, une cafetière Keurig, le film «Finding Dory», des appareils électroniques et des jeux Pokemon.

Sur les marchés, l’action d’Amazon a grimpé de 1,42 % après la clôture, mardi, sur Nasdaq. Sa capitalisation boursière dépasse les 366 milliards $ US.