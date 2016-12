Elton John chantera-t-il pour George Michael à ses funérailles?

Elton John aurait prévu de chanter à l’enterrement de George Michael. Les deux artistes étaient de très bons amis et en 1991, ils avaient enregistré le duo Don’t Let the Sun Go Down on Me.

Après le décès inattendu de George Michael à 53 ans, le 25 décembre, Elton John avait été l’un des premiers à se manifester publiquement en publiant une photo de son ami sur Instagram.

«Je suis choqué. J’ai perdu un ami très cher, un très grand artiste doté d’une gentillesse et d’une générosité inouïes. Mes pensées vont à sa famille et ses amis», avait-il écrit pour accompagner le cliché.

I am in deep shock. I have lost a beloved friend - the kindest, most generous soul and a brilliant artist. My heart goes out to his family and all of his fans. @GeorgeMichael #RIP Une photo publiée par Elton John (@eltonjohn) le 25 Déc. 2016 à 15h24 PST

Apparemment, il ne compte pas s’arrêter là, puisqu’il devrait chanter lors de l’enterrement de son ami. D’après le Daily Star, il devrait interpréter leur duo, de la même façon qu'il avait chanté Candle in the Wind lors de l’enterrement de Lady Di en 1997.

«Les funérailles devraient réunir énormément de monde. Ce sera peut-être la cérémonie la plus importante depuis l’enterrement de Lady Di, a confié une source au journal. Elton chantera comme il l’avait fait à ce moment-là.»