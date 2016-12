Han Solo rend hommage à sa princesse

Le décès de Carrie Fisher, survenu hier, a ému la terre entière. La comédienne incarnait la légendaire Princesse Leia dans «La Guerre des étoiles», et elle a évidemment touché le cœur de milliards de spectateurs. Mais aussi celui de ses partenaires, qui n’ont pas tardé à se manifester, dont Harrison Ford.

I'm shocked and saddened to hear the news about my dear friend @carrieffisher. Our thoughts are with Carrie, her family and friends. — Harrison Ford (@HarrisonFordLA) 25 décembre 2016

Le comédien, qui interprétait Han Solo dans la saga de George Lucas, formait avec Carrie Fisher l’un des couples les plus célèbres de l’Histoire du cinéma, et ils s’étaient retrouvés l’année dernière, pour la première fois depuis 30 ans, dans «Le Réveil de la Force».

Leia Organa: Senator. Princess. General. Fashion Icon. #StarWars #FashionWeek Une photo publiée par Star Wars (@starwars) le 9 Sept. 2016 à 15h09 PDT

«Carrie était unique... brillante, originale, a-t-il confié à People. Drôle et intrépide dans ses sentiments. Elle a vécu avec audace. Je pense à sa fille Billie, sa mère Debbie, son frère Todd et ses nombreux amis. Elle va nous manquer à tous. » Une manifestation d’autant plus touchante que Carrie Fisher avait récemment dévoilé que le comédien avait trompé sa femme avec elle sur le tournage du premier «Star Wars» dans sa récente autobiographie, «The Princess Diarist», et que Harrison Ford n’avait alors pas réagi.

Évidemment, il n’était pas le seul à partager une relation particulière avec Carrie Fisher, puisque Mark Hamill, alias Luke Skywalker, est lui aussi resté connu pour son rôle dans «Star Wars», dont il ne s’est jamais vraiment sorti, à l’instar de la comédienne.

«Ce n’est jamais facile de perdre un membre aussi vital et irremplaçable de la famille, mais ça me fend vraiment le cœur, a-t-il publié sur Facebook. Carrie était unique et elle appartenait à cette famille», que ça lui plaise ou non. Elle était notre princesse, bon sang, et la comédienne qui l’interprétait s’est transformée en une femme magnifique, farouchement indépendante, à l’humour féroce, qui nous coupait le souffle. Dure et déterminée, mais avec une vulnérabilité qui vous donnait envie de la voir réussir et heureuse. Elle a joué un rôle crucial dans ma vie personnelle et professionnelle, et les deux n’auraient pas eu la même couleur sans elle. Je me rappelle son sourire, sa sagesse, sa gentillesse et même les moqueries qu’elle m’a fait subir au fil des années.»

Enfin, c’est Peter Mayhew, dont les spectateurs ne connaissent que les grognements et la démarche goguenarde, puisqu’il est l’interprète historique de Chewbacca, qui est passé par TMZ pour rappeler son meilleur souvenir de sa partenaire.

«On était en été, il faisait très chaud, et on avait tous besoin de nous rafraîchir. Quelqu’un a apporté un pistolet à eau sur le plateau, et je me souviens de Carrie, dans son costume de Leia, en train d’arroser tout le monde. Elle était impitoyable. On avait dû lui retirer des mains», s’est-il rappelé. Il s’agit des hommages les plus notables à Carrie Fisher, mais, évidemment, ils sont loin d’être les seuls.