Jennifer Lopez et Drake en couple?

Jennifer Lopez sortirait-elle vraiment avec Drake? C’est en tout cas la rumeur qui entoure actuellement les deux artistes, et visiblement la chanteuse est bien décidée à s’en amuser.

En effet, elle a publié sur Instagram une photo du rappeur en train de l’étreindre tendrement. Un cliché publié sans légende, mais qui s’en passait visiblement vu que les amateurs de Jennifer Lopez ont bien vite fait de l’interpréter comme une confirmation de la rumeur actuelle, d’autant que Drake lui-même a relayé la photo sur son propre compte Instagram.

Une photo publiée par champagnepapi (@champagnepapi) le 27 Déc. 2016 à 23h38 PST

Les observateurs les plus pointilleux auront d’ailleurs remarqué que Rihanna, ex-historique de Drake, a arrêté de suivre sa copine sur le site de partage de photos, les confirmant dans l’idée qu’il y a bel et bien anguille sous roche. Elle n’aurait pas trop apprécié qu’elle enfreigne le célèbre «girl code» selon lequel une fille n’aurait pas le droit de sortir avec l’ex d’une copine.

Une photo publiée par Jennifer Lopez (@jlo) le 27 Déc. 2016 à 23h38 PST

«D’après des proches de Rihanna, toute cette histoire lui déplairait beaucoup, avait déjà annoncé une source au Sun. Elle était encore avec Drake il y a quelques mois à peine. Elle considère Jennifer comme une amie, donc ça l’a d’autant plus surprise.»

Elles étaient assez amies en tout cas pour lui avoir offert l’une de ses paires de Manolo Blahnik cette année en précisant qu’elle les «porterait mieux» qu’elle. Jennifer Lopez avait rendu hommage au cadeau de sa copine en portant lesdites bottes dans le clip «d’Ain’t your Mama», et en précisant après coup qu’elle avait eu du mal à danser dedans.

Rihanna m’avait envoyé ces bottes hallucinantes. Et je m’étais dit, «Je dois les mettre dans le clip ! Comment les faire passer dans le clip ?» C’était super dur de danser dedans ! J’étais la seule à porter des talons, et on dansait sur du béton. Donc ce n’était pas la paire de bottes la plus appropriée du monde, mais on s’en est sorti , avait alors confié Jennifer Lopez à un admirateur sur Facebook.