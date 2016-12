Katy Perry et Orlando Bloom entartés pour Noël!

Katy Perry et Orlando Bloom ont fêté Noël à Jackson Hole, dans le Wyoming, en compagnie de la famille de la chanteuse. Lundi soir, cette dernière a décidé de partager avec ses fans un moment des festivités sur Instagram.

La star a publié une vidéo d’elle et sa soeur Angela, avec laquelle elle a joué au Pie Face Showdown Game, dans lequel deux personnes s’affrontent en appuyant sur un bouton, afin d’éviter de se retrouver entarté de crème fouettée. Malheureusement pour elle, c’est sa grande sœur qui l’a emporté !

Orlando Bloom a quant à lui joué contre le frère de Katy Perry, David. Là encore, l’acteur de «Pirates des Caraïbes» a été battu, bien qu’il ait terminé la partie morte de rire.

«Il a triché», a de plus commenté Orlando Bloom en légende.

C’est la seconde fois que l’acteur passe une fête traditionnelle avec les proches de sa petite amie. En effet, ils étaient déjà réunis pour Thanksgiving avec la famille de la chanteuse.

Le couple, ensemble depuis bientôt un an, a également profité des fêtes pour rendre visite à des enfants malades au Children's Hospital de Los Angeles.

Pour l’occasion, Katy Perry et Orlando Bloom avaient joué le jeu à fond et étaient déguisés en père et mère Noël.