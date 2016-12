La Canadienne PayByPhone achetée par Volkswagen

La compagnie canadienne PayByPhone, qui se spécialise dans le paiement mobile de place de stationnement, a été achetée par le bras financier du constructeur automobile Volkswagen.

«Cette transaction constitue une occasion inestimable pour PayByPhone de propulser notre technologie mobile de paiement sur de nouveaux marchés et d'en explorer de nouveaux usages. L'utilisation du paiement mobile a explosé récemment, et nous anticipons une croissance de nos activités grâce à cette transaction», a dit Kush Parikh, chef de la direction de PayByPhone, par communiqué, mercredi.

L’entreprise de Vancouver a traité des transactions valant plus 250 millions $ en 2016 avec plus de 12,5 millions de clients. Sa technologie est utilisée à San Francisco (pour 30 000 espaces de stationnement), à Boston (25 000 espaces), Seattle (12 000 espaces), Londres (40 000 espaces) et Paris (155 000 espaces).

De leurs côtés, les Services financiers de Volkswagen AG se réjouissent de devenir un fournisseur majeur de service de paiement pour le stationnement.

«Avec l'acquisition de PayByPhone, nous sommes dorénavant le premier fournisseur de traitement et de paiement mobile de stationnement. Prochainement, nous regrouperons ce savoir-faire relatif au stationnement dans une sphère d'activité distincte», a précisé Christian Dalheim, membre du conseil de direction et responsable des ventes et du marketing chez les Services financiers de Volkswagen AG.

Les Services financiers de Volkswagen avaient déjà mis la main sur Sunhill Technologies GmbH, le leader allemand du paiement mobile pour le stationnement dans 90 villes d’Allemagne.