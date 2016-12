Les grands disparus de 2016 au Québec et au Canada

L’année 2016 se termine et emporte avec elle plusieurs personnalités québécoises et canadiennes. Parmi les grands disparus se trouvent des visages connus, et d’autres qui l'étaient moins du grand public. Voici une rétrospective de ceux et celles qui nous ont quittés en 2016.

Jean-Paul L’Allier, ancien maire de Québec

Le 5 janvier, l’ancien maire de Québec, Jean-Paul L’Allier, est décédé à l'Hôtel-Dieu de Québec, à l’âge de 77 ans. Maire de 1989 à 2005, c’est comme député libéral provincial que l’avocat de formation avait commencé sa carrière politique dans la circonscription de Deux-Montagnes de 1970 à 1976. Au sein du cabinet de Robert Bourassa, il a dirigé les ministères de la Jeunesse, du Loisir et des Sports, de la Fonction publique, des Communications et des Affaires culturelles.

René Angélil, imprésario

Après un long combat contre le cancer, l’imprésario, René Angélil, ancien chanteur et mari de Céline Dion, est décédé à l’âge de 74 ans, à Las Vegas, dans la résidence du couple. Né le 16 janvier 1942 d'un père d'origine syrienne, Joseph Angélil, et d'une mère d'origine syro-libanaise, Alice Sara, René Angélil a grandi dans le quartier Villeray, à Montréal. Reconnu pour avoir lancé la carrière de Céline Dion, il s’est aussi fait connaître au début des années 1960 avec le groupe Les Baronets. Un double deuil s'est imposé pour la famille Dion puisque deux jours plus tard, le 16 janvier, le frère de Céline, Daniel Dion, lui aussi atteint d’un cancer, est décédé à l’âge de 59 ans.

Pierre Des Ruisseaux, poète

Le poète et écrivain Pierre Des Ruisseaux, qui a oeuvré comme poète du Parlement canadien de 2009 à 2011, est mort subitement le 18 janvier à Pointe-Calumet, dans les Laurentides, à l’âge de 70 ans. Né à Sherbrooke le 7 juillet 1945, a été tour à tour rédacteur et journaliste pour différentes publications, en plus de diriger la revue «Moebius» et de cofonder et de codiriger les Éditions Triptyque.

Claude Michaud, comédien

Connu pour ses rôles au théâtre d’été, mais aussi figure populaire auprès du public pour les personnages qu’il a campés dans les téléromans «Rue des Pignons», «Les Brillant» et «Omertà», le comédien québécois Claude Michaud est décédé le 21 février, à l'âge de 77 ans, à sa résidence de Montréal. Sa voix a également marqué l’enfance de plus d’un, puisqu’il prêtait aussi sa voix à Arthur Laroche dans la version française de la série «Les Pierrafeu».

Donald Getty, politicien et footballeur

L’ancien premier ministre de l’Alberta et ancien quart-arrière des Eskimos d’Edmonton Donald «Don» Getty est décédé le 26 février, à l’âge de 82 ans, d’insuffisance cardiaque. D’abord vedette de football à Montréal, il a mis le cap vers l’Alberta au milieu des années 1950, où il a connu beaucoup de succès avec les Eskimos, dans la Ligue canadienne de football. Il a d’ailleurs remporté à deux reprises la Coupe Grey en tant que quart-arrière. Par la suite, il a été premier ministre de la province de 1985 à 1992.

Bernard Angers, universitaire

L’Université du Québec à Chicoutimi a perdu son ancien recteur, Bernard Angers, qui est décédé à l'âge de 76 ans, le 29 février. Sous son règne de huit ans à la tête de l’institution, il a concrétisé le développement du pavillon des humanités, du pavillon des arts, du pavillon du givrage et celui de la foresterie, ainsi que trois résidences étudiantes.

René Matte, politicien et militant

Ancien politicien élu sous la bannière du Parti créditiste, René Matte est décédé le 21 février, à l’âge de 81 ans. Député de Champlain entre 1968 et 1979, il vivait à Chambly, sur la Rive-Sud de Montréal, et est mort d’une grave maladie du foie. Au début des années 1960, René Matte avait milité brièvement au sein de la Phalange, un groupuscule de nationalistes de droite. La Sûreté du Québec l’avait soupçonné d’être impliqué dans le déboulonnement de la statue du général Wolfe sur les plaines d’Abraham, à Québec, mais en raison de preuves insuffisantes, il n’avait pas été accusé.

Benoît Lacroix, religieux

Homme d’église et féru d’histoire, le père Benoît Lacroix est mort le 2 mars, après une hospitalisation de quelques jours, en raison d’une sévère pneumonie. Auteur prolifique, l’homme, qui avait soufflé 100 chandelles quelques mois plus tôt, laisse derrière lui de nombreux livres sur l’histoire et plus particulièrement sur le Moyen-Âge. Il a aussi écrit sur la littérature et la spiritualité.

Roger Tabra, parolier

De nombreux artistes québécois ont pleuré le départ de leur parolier, Roger Tabra, décédé le 11 mars. Grand complice d'Éric Lapointe, il lui a notamment écrit les pièces «Mon ange» et «N’importe quoi». Parmi les titres issus de sa poésie, on retrouve aussi «Je pense encore à toi» (Sylvain Cossette), «Tous ces mots» (Luce Dufault), «Au nom de tous les miens» (Mario Pelchat), «Si c’était vrai» (France D’Amour). Il a aussi signé des textes pour Ginette Reno, Dan Bigras, Isabelle Boulay et Bruno Pelletier. Le poète et parolier se trouvait en France au moment de son décès et souffrait de diabète et de problèmes de foie.

Cyrille Delâge, coroner

Derrière des milliers d’enquêtes, dont celle de l’incendie de la Résidence du Havre à L’Isle-Verte en 2014, le coroner et commissaire aux incendies de la Ville de Québec Cyrille Delâge est décédé le 19 mars. Me Delâge était âgé de 80 ans.

Rob Ford, politicien

Auteur de frasques notoires, le politicien coloré et source de tous les excès, Rob Ford, est décédé le 22 mars des suites d’un cancer. Conseiller municipal et ancien maire de Toronto, il était âgé de 46 ans. Ardent défenseur de la Ville Reine, militant affiché du Parti conservateur, Rob et son frère Doug étaient au cœur du mouvement qu’on a appelé, la Ford Nation.

Claire Kirkland-Casgrain, politicienne

Première femme élue à l’Assemblée nationale du Québec, Claire Kirkland-Casgrain, s’est éteinte le 24 mars, à âge de 91 ans. Pendant plus de 12 ans, elle a été la seule femme députée à y siéger. Née le 8 septembre 1924 à Palmer, au Massachusetts, elle a été élue pour la première fois sous la bannière libérale dans la circonscription de Jacques-Cartier, en 1961. Elle a occupé les postes de ministre des Transports et des Communications, du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche.

Jean Lapierre, politicien et analyste

Véritable onde de choc au Québec en ce 29 mars 2016, le chroniqueur politique Jean Lapierre est décédé tragiquement, à l’âge de 59 ans, dans l’écrasement d’un petit avion aux Îles-de-la-Madeleine, dans un champ du secteur Havre-aux-Maisons. En compagnie de sa conjointe Nicole Beaulieu, deux de ses frères, Marc et Louis Lapierre, une de ses sœurs, Martine Lapierre, ainsi que les deux membres d'équipage, il effectuait le voyage pour assister aux funérailles de son père Raymond C. Lapierre, décédé quelques jours plus tôt d’une la maladie de Parkinson. Communicateur né, il occupait de multiples tribunes pour livrer ses analyses du monde politique après avoir lui-même été un politicien aguerri.

Bernard Lamarre, entrepreneur

L’ancien président de SNC-Lavalin et mécène, Bernard Lamarre, est décédé le 30 mars dernier. On lui reconnaît d’avoir été le maître d’œuvre de grands projets d’infrastructure qui ont changé le paysage du Québec, dont le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, le Stade olympique et le projet hydroélectrique de la baie James.

Rita Lafontaine, comédienne

L’œil rieur de la comédienne Rita Lafontaine s’est éteint le 4 avril. Michel Tremblay lui avait donné un rôle dans sa célèbre pièce «Les Belles-Sœurs», avant de lui confier aussi des rôles dans «À toi, pour toujours, ta Marie-Lou», «Albertine, en cinq temps», «Le vrai monde ?». La comédienne s’est également illustrée à la télévision dans «Le monde de Charlotte», «Les super mamies», «Le retour» et «Cormoran» (1990-1993). Elle avait 76 ans.

Marcel Dubé, dramaturge

Autre grand nom de la littérature québécoise, l’écrivain et dramaturge Marcel Dubé est décédé à l’âge de 86 ans le 7 avril. On lui doit notamment les classiques «Zone» et «Un simple soldat». Né en 1930 à Montréal, Marcel Dubé est un auteur prolifique dont les textes ont été joués sur les planches, à la radio et au petit écran. Ses textes sur la condition ouvrière ou encore sur l’émancipation de la femme ont ébranlé plusieurs tabous.

Yvon Charbonneau, syndicaliste

L’ancien syndicaliste et politicien Yvon Charbonneau est mort le 22 avril, à l’âge de 75 ans. Après sa carrière à la Centrale de l'enseignement du Québec (CEQ), devenue depuis la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Yvon Charbonneau a été élu député libéral dans la circonscription provinciale de Bourassa. Il a ensuite fait le saut en politique fédérale, dans la circonscription d’Anjou-Rivière-des-Prairies.

John Ridsdel, consultant

Ancien journaliste devenu consultant pour l’entreprise minière TVI Pacific, John Ridsdel, qui était détenu en otage aux Philippines, a été décapité le 25 avril par des islamistes. L’homme de 68 ans avait été enlevé le 21 septembre 2015 avec trois autres personnes, dont le Canadien Robert Hall, 50 ans, qui a été aussi exécuté, quelques semaines plus tard, le 13 juin. Ils se trouvaient dans une station balnéaire sur l’île de Samal, dans le sud des Philippines, au moment de leur enlèvement.

Julie Hamelin, productrice et entrepreneure

La cofondatrice du Cirque Éloize, Julie Hamelin, est décédée le 14 mai à Lugano, en Suisse, à l’âge de 43 ans. À titre de créatrice, elle travaillait également avec le Cirque du Soleil et devait agir comme codirectrice en 2019 de la Fête des vignerons en Suisse, un grand événement qui se déroule seulement quatre fois par siècle.

Richard Marcotte, politicien

Une longue maladie a précédé la mort de l'ancien maire de Mascouche, Richard Marcotte, le 23 mai. Élu à la tête de la municipalité de Mascouche en 1991, Richard Marcotte a été réélu jusqu’en 2009. Il a toutefois démissionné dans controverse après avoir été arrêté par l’UPAC en 2012.

Gilles Lamontagne, politicien

Un autre maire de la Ville de Québec a passé l’arme à gauche le 14 juin. Gilles Lamontagne est mort à 97 ans. Ancien militaire, il était membre de l'Aviation royale du Canada et avait même était fait prisonnier lors de la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne. Il a été le maire de Québec de 1965 à 1977, puis ministre fédéral des Postes, de la Défense nationale et des Anciens Combattants de 1977 à 1983. Il a aussi été lieutenant-gouverneur du Québec du 28 mars 1984 au 9 août 1990.

Pierre Lalonde, chanteur

L’animateur de «Jeunesse d’aujourd’hui» et interprète de «C’est le temps des vacances», Pierre Lalonde, est décédé le 21 mai, entouré de ses proches à Outremont. Atteint de la maladie de Parkinson, Pierre Lalonde avait 75 ans.

Louise Rémy, comédienne

Le 3 juillet, c’est au tour de la comédienne Louise Rémy de grossir les rangs des disparus. Née en 1938, Louise Rémy est morte subitement à l'âge de 77 ans. Elle s’était fait connaître grâce à ses nombreux rôles à la télévision, dans les émissions comme «Moi et l’autre» avec Dominique Michel et Denise Filiatrault, «Symphorien» aux côtés de Gilles Latulippe et Juliette Huot, ou encore «Les dames de cœur». Elle était aussi la voix de Perline, la marionnette de «Passe-Partout», maman de Cannelle et Pruneau.

Jean-Jacques Samson, journaliste

Le 6 juillet, la plume du chroniqueur et analyste politique du «Journal de Québec, Jean-Jacques Samson s’est arrêtée. Âgé de 66 ans, il est mort subitement à son domicile de Lévis.

René Caron, comédien

L’un des personnages de la série, «Les belles histoires des pays d'en haut», René Caron s’est endormi pour toujours le 16 juillet à Montréal, à l'âge de 90 ans. Il était également apparu dans d’autres séries télévisées, dont «Terre humaine», «Le temps d'une paix» et «Cormoran». Il a aussi joué dans de nombreux films et au théâtre. René Caron avait commencé sa carrière à la radio, à Sherbrooke. Il s’est joint ensuite aux Variétés lyriques de Montréal et a participé à de nombreux radioromans de CKAC et Radio-Canada.

Robert-Ralph Carmichael, artiste

Son nom est sans doute peu connu du grand public et pourtant, l’une des œuvres de Robert-Ralph Carmichael fait indéniablement partie du quotidien de tous les Canadiens. Le 16 juillet, le crayon de l’artiste qui a conçu le motif de la pièce de 1 $ montrant un huard s’est arrêté à Sault-Sainte-Marie, en Ontario. La pièce de 1 $ avait remplacé le billet papier en 1987.

Robert Cossette, athlète

Surnommé le Géant des eaux, Robert Cossette est décédé le 17 juillet des suites d’un cancer du foie et du pancréas à l’âge de 86 ans. Le nageur originaire de Port-Alfred au Saguenay a effectué à 12 reprises la redoutable traversée du lac Saint-Jean. Il avait complété sa dernière épreuve en 2004, à 74 ans.

Lucille Dumont, chanteuse

La grande dame de la chanson, Lucille Dumont, s’est éteinte à l'âge vénérable de 97 ans, le 29 juillet. En plus de sa carrière musicale, Mme Dumont a animé plusieurs émissions de radio et de télévision au cours de sa vie.

Sylvie Roy, politicienne

Autre départ inattendu, celui de la députée Sylvie Roy, qui siégeait comme indépendante après avoir été élue sous les couleurs de la CAQ, et de la défunte ADQ précédemment. Elle n’avait que 51 ans au moment de son décès le 31 juillet, causé par une hépatite aiguë. Née à La Tuque, Mme Roy, était avocate de formation et ancienne mairesse de Sainte-Sophie-de-Lévrard, dans le Centre-du-Québec.

Mauril Bélanger, politicien

Atteint de la maladie de la sclérose latérale amyotrophique (maladie de Lou Gehrig), le député fédéral d’Ottawa-Vanier, Mauril Bélanger, est décédé le 15 juin, à l’âge de 61 ans. Né à Mattawa, il a été l’une des défenseurs des droits des francophones.

André Melançon, cinéaste

Le rideau est tombé sur la vie du cinéaste québécois André Melançon, le 23 août, à l’âge de 74 ans. Né à Rouyn-Noranda, en Abitibi, le réalisateur laisse en héritage des titres comme «Bach et Bottine», «La guerre des tuques», «Fierro... l’été des secrets».

Roberto Bob Bissonnette, hockeyeur et chanteur

Roberto Bob Bissonnette, âgé de 35 ans, est mort tragiquement dans un accident d’hélicoptère le 4 septembre. Ancien joueur de hockey, qui évoluait pour l’équipe de Caraquet, il s’est lancé dans la musique de manière indépendante et avait trois albums aux noms évocateurs «Recrue de l’année en 2010», «les Barbes de Séries en 2012» et «Rockstar» en 2014.

Pierre Renaud, entrepreneur

Le livre s’est refermé pour Pierre Renaud, le 27 septembre. Le fondateur des librairies Renaud-Bray avait ouvert son premier magasin avec Edmond Bray en 1965, sur le chemin de la Côte-des-Neiges à Montréal.

Nicol Tremblay, politicien

L’ancien maire d’Alma, Nicol Tremblay, est mort le 27 septembre, ce qui a provoqué une commotion dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. M. Tremblay est décédé subitement à 67 ans après s’être étouffé avec de la nourriture alors qu'il prenait un repas avec des amis dans un restaurant.

Lionel Duval, journaliste

Atteint de la maladie de Parkinson, le journaliste sportif Lionel Duval est mort le 30 septembre, au Centre d'hébergement Jeanne-Crevier de Boucherville. M. Duval était la voix de «La soirée du hockey» et le descripteur attitré des matchs du Canadien de Montréal.

Guy Nadon, musicien

Le «roi du drum», Guy Nadon, ne fera plus résonner son instrument. Musicien autodidacte, il est décédé le 9 octobre, à 82 ans, au Centre d’hébergement de la Maison neuve, à Montréal.

Jim Prentice

Un écrasement d’avion a emporté l’’ancien premier ministre de l’Alberta et ancien ministre fédéral, Jim Prentice, le 13 octobre, près de Kelowna, en Colombie-Britannique. Le petit avion d’affaires privé, en partance de l’aéroport de Kelowna, devait se rendre à Calgary.

Paule Cloutier-Daveluy, écrivaine

Femme de lettres, l’écrivaine Paule Daveluy avait commencé sa carrière en écrivant les textes d’une émission radiophonique à CKAC dans les années 1940, puis elle a écrit pour différents médias, dont «Châtelaine», «Le Devoir», «La Presse», «La Patrie», «Vidéo-Presse», «Madame au foyer» et «Le Bel âge». On lui reconnaît aussi le titre de pionnière de la littérature jeunesse. Elle est décédée le 29 octobre, à 97 ans.

Jacques Grand’Maison, prêtre

Le cancer des os a eu raison de Jacques Grand’Maison, prêtre, auteur et sociologue, qui est décédé le 5 novembre à Saint-Jérôme, à l’âge de 84 ans. Son œuvre volumineuse, comptant une quarantaine d’ouvrages.

Leonard Cohen, chanteur

L’auteur-compositeur-interprète Leonard Cohen est mort le 7 novembre, à 81 ans, peu de temps après la sortie de son 14e et dernier album «You Want It Darker», produit par son fils Adam Cohen. Né le 21 novembre 1934, à Montréal, Leonard Cohen avait une voix grave et chaude qui a su conquérir bien des mélomanes.

Bob Walsh, musicien

Le réputé bluesman Bob Walsh est décédé le 15 novembre, à Montréal, quelques jours avant de fêter son 69e anniversaire. Le musicien qui a trimbalé sa guitare dans les bars et les festivals pendant plus de 40 ans souffrait de troubles cardiaques depuis plusieurs années.

Guy Drouin, entrepreneur

Le fondateur du Village Vacances Valcartier, Guy Drouin, est décédé le 28 novembre, à quatre jours de l’ouverture de son tout nouveau projet, le Bora Parc. M. Drouin était âgé de 69 ans et s’apprêtait à prendre une véritable retraite. Il était également le fondateur du parc aquatique Calypso, en banlieue d’Ottawa.

Jen Roger, chanteur

Celui qui attirait les foules à la Casa Loma dans les années 1950, le chanteur de charme Jen Roger, né Jean-Roger Marcotte, est décédé à Montréal le mardi 13 décembre, à l’âge de 88 ans. Il avait fait carrière dans les cabarets et enregistré un grand nombre de chansons dont «Toi ma richesse», «Sous les ponts de Paris», «La fontaine des amoureux» ou encore «Twist contre twist» qu’il chantait en duo avec Denise Filiatrault.

Dominique Lévesque, humoriste

En vacances au Honduras avec sa famille, l'humoriste Dominique Lévesque, ancien membre du Groupe Sanguin et l'un de ceux qui tiraient les ficelles de l'émission «Testé sur des humains», est décédé d'un arrêt cardiaque alors qu’il faisait de la plongée sous-marine. Il était âgé de 64 ans.