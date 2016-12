L’Hôtel de glace déjà ouvert

L’Hôtel de glace de Québec a reçu ses premiers visiteurs mardi matin sur le site du Village Vacances Valcartier. Il s’agit d’une première ouverture aussi hâtive dans l’histoire de la structure glacée.

«C’est la première année où l’on a deux éditions de l’Hôtel de Glace dans la même année. En janvier dernier et là, en décembre. C’est bien le fun», s’enchante Pierre l’Heureux, directeur artistique de l’Hôtel de glace.

Le temps maussade des derniers jours n’a pas nui aux derniers préparatifs. «Le petit verglas n’a pas compliqué la tâche ; nous étions rendus au fignolage», enchaîne Jacques Desbois, directeur de l’hôtel.

Les visiteurs ont pu admirer la première phase de la structure de glace, soit le hall d’exposition, la chapelle et les bars.

«C’est génial, vraiment cool et impressionnant», dit Florence Tambwe, une touriste venue de Montréal. «Nous sommes venus pour le Bora Parc et on en a profité pour visiter l’hôtel. Il faut le voir pour le croire», poursuit-elle.

Dès le 31 décembre, une première section de chambres sera ouverte aux visiteurs et les nuitées débuteront dès le 4 janvier.

Un drakkar comme glissade

Outre les suites, il reste à construire la grande glissade de 60 pieds. Elle prendra la forme d’un énorme drakkar porté par une vague.

«On glisse à l’intérieur du drakkar qui a pris l’eau. La glissade, c’est l’eau qui s’écoule», explique M. l’Heureux.

Le directeur artistique est fort satisfait de l’allure que prend l’Hôtel sur son nouveau site d’accueil. «Juste la vue sur la vallée, c’est magnifique», dit-il.

Par ailleurs, l’équipe de l’hôtel a récemment accueilli un nouveau membre. Nancy Saunders, une Inuite originaire de Kuujjuaq, qui se passionne pour le chant de gorge et la sculpture sur pierre. Pour l’occasion, l’artiste a troqué les pierres pour les blocs de glace.

«Je suis plongée tête première, les yeux fermés. Je ne savais pas à quoi m’attendre. C’est impressionnant», confie Mme Saunders. Elle sculptera l’une des chambres, qui aura la thématique de la femme inuite. «Je suis fière de voir la culture inuite présentée sur un aspect positif», poursuit-elle.

Dans le hall d’exposition, les visiteurs peuvent également entendre ses chants de gorge, accompagnés de sons de la nature de son coin de pays.