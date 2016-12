Pas de chirurgien à l’hôpital de Matane jusqu’au 3 janvier

Le remplaçant désigné pour suppléer les chirurgiens en vacances à l’hôpital de Matane s’est désisté. Les patients requérant une chirurgie thoracique ou abdominale, de même que ceux devant utiliser le service de traumatologie et les femmes enceintes seront transportées systématiquement vers Rimouski jusqu'au 3 janvier.

«Nous faisons tous les efforts pour trouver un remplaçant, mais vous comprendrez que cela représente une certaine difficulté», a affirmé le ministre de la Santé Gaétan Barrette.

M. Barrette a ajouté qu’il souhaite déposer un projet de loi pour empêcher un désistement à la dernière minute d’un remplaçant.

Le député de Matane-Matapédia Pascal Bérubé a également lancé un appel afin de trouver un chirurgien disponible.

«Nous sommes vulnérables présentement, à 100 km de Rimouski, a-t-il dit. Avec les conditions climatiques et routières, ce n’est pas une bonne idée.»

Cette absence aura également un impact sur les ambulanciers. Les plus grandes distances à parcourir pourraient ralentir le service. De plus, un nouveau protocole mis en vigueur à la mi-décembre exige aussi que les cas les plus urgents soit dirigés directement vers les grands centres.