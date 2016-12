Scarlett Johansson, l'actrice la plus prolifique en 2016

Scarlett Johansson s’impose devant Chris Evans et Robert Downey Jr. dans le classement des stars de cinéma ayant rapporté le plus, comme le dévoile Forbes.

Pour l’actrice, la somme s’élève à 1,2 milliard de dollars au box-office mondial pour 2016. Scarlett Johansson a connu de beaux succès que ce soit avec «Captain America: Civil War» et «Avé! César».

L’actrice australienne Margot Robbie n’est pas loin. Ces douze derniers mois, ont été une vraie réussite pour elle avec des réalisations comme «Suicide Squad» et «Tarzan», et un bilan à 1,1 milliard de dollars.

Pour la première fois, Felicity Jones entre dans la liste de «Forbes». Ses rôles dans «Rogue One: Star Wars Story», «Inferno» et «Quelques minutes après minuit» lui permettent de décrocher la 9e place avec 805 millions de dollars.

En ce qui concerne Scarlett Johansson, déjà plus tôt dans l’année, Box Office Mojo l’a déclarée actrice ayant le plus rapporté dans toute l’histoire du cinéma.

Elle est la seule femme dans le top 10, qui comprend des noms comme Harrison Ford, Samuel L. Jackson, Morgan Freeman, Tom Hanks, et Downey Jr. Elle est aussi la plus jeune de ce classement mythique, à 32 ans.

L’autre seule actrice dans le top 20 est Cameron Diaz (19) et elle est suivie de Helena Bonham Carter (26), Cate Blanchett (29), Julia Roberts (30), Elizabeth Banks (31), Emma Watson (32), et Anne Hathaway (50). Ces huit actrices actrices sont les seules femmes du top 50.

L’année 2017 s’annonce toute aussi riche que 2016 pour Scarlett Johansson que l’on découvrira dans les très attendus «Rock That Body» et «Ghost in the Shell».