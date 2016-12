Un homme secouru par les pompiers aux chutes Montmorency

Les pompiers de Québec et de Boischatel sont intervenus mercredi après-midi pour porter secours à un homme d’une soixantaine d’années qui s’est blessé lors d'une promenade au bas des chutes Montmorency.

L’appel à l’aide est entré à vers 13 h 45 à la Sûreté du Québec pour un sauvetage dans le secteur de Boischatel. Immédiatement, l’équipe de sauvetage nautique du Service de protection contre l’incendie (SPCI) de Québec s’est mobilisée. L’opération s’est terminée un peu avant 15 h.

«Il prenait une marche au bas du parc, a indiqué la relationniste du SPCI, Sandra Dion. Dernièrement, on a eu beaucoup de verglas, et il aurait chuté. Ç’a nécessité une sortie par motoneige.»

Parti se promener en solitaire, l’homme s’est infligé des blessures et douleurs aux côtes. Il a rapidement été transporté dans un centre hospitalier de la région pour y recevoir des traitements.

Mme Dion rappelle qu’en période hivernale, les conditions extérieures imposent à tous de bien se préparer à une sortie en plein-air. «Il faut toujours avoir les bons vêtements, de penser même plus loin aussi, a-t-elle noté. Que ce soit en voiture ou à pied, il s’agit d’être bien équipé en fonction de la température surtout.»

La présence de deux groupes de pompiers et de la Sûreté du Québec s’explique par une coopération entre ces instances sur un territoire restreint. «Le service d’incendie de Boischatel a communiqué avec celui de Québec, et c’est la raison pour laquelle plusieurs services se sont rejoints ici, a conclu Sandra Dion. Quand on parle des chutes, il y a bien souvent une très bonne collaboration entre ces deux services.»