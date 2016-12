Une vidéo-hommage à Pierre Falardeau

Pierre Falardeau aurait eu 70 ans ce mercredi, un anniversaire qu’Alexandre Belliard a voulu souligner en lançant un clip de sa chanson «Falardeau».

Co-réalisé par le fils de regretté cinéaste Jules («Reggie Chartrand», «Gaetan») et Benjamin Tessier («Les gars du front», «Gens du pays»), «Falardeau» est la première chanson d’Alexandre Belliard issue du collectif «Légende d’un peuple» à être mise en images.

«Nous voulions rendre hommage en images à la pensée et à l’œuvre de mon père, en y mélangeant des extraits de ses films, des images parfois inédites de lui et aussi des images d’œuvres qui l’ont marqué et influencé, pour en faire un tout cohérent qui rende justice à la chanson d’Alexandre», a fait savoir Jules Falardeau dans un communiqué.

Le spectacle «Légendes d'un peuple Collectif II», auquel participent également Jorane, Salomé Leclerc et Daran, sera présenté à la Cinquième Salle de la Place des Arts les 17 et 18 mars 2017.