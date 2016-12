Elton John en larmes sur scène après le décès de George Michael

L’ancien leader de Wham!, George Michael, s’est éteint dans son sommeil le jour de Noël dans sa maison en Angleterre à 53 ans, et les hommages ont afflué de la part de nombreuses vedettes telles que Elton John qui affirmé qu’il était son «ami cher».

Le chanteur de Rocket Man a rendu d’autres hommages à son ami mercredi soir alors qu’il démarrait la nouvelle saison de sa résidence au Colosseum de Las Vegas, en chantant leur duo à succès des années 90, Don't Let the Sun Go Down on Me.

«Mon seul souhait serait que George soit là pour le chanter avec moi», aurait-il confié au public en larmes.

I am in deep shock. I have lost a beloved friend - the kindest, most generous soul and a brilliant artist. My heart goes out to his family and all of his fans. @GeorgeMichael #RIP Une photo publiée par Elton John (@eltonjohn) le 25 Déc. 2016 à 15h24 PST

Un admirateur, Chris Stacey, a décrit ce moment au DailyMail.com, en affirmant : «Nous étions des milliers en larmes et c’était très fort. Après qu’il ait chanté pour George, il a tourné le dos au public et tremblait, il avait l’air de pleurer. J’étais en larmes et tout le monde aussi autour de moi. Il a reçu une ovation et a dû être consolé par un membre du groupe avant de faire le reste du spectacle. Tout le monde était triste.»

Après avoir appris la mort de George Michael, Elton John a écrit sur Instagram : « Je suis sous le choc. J’ai perdu un ami cher - l’âme la plus gentille, la plus généreuse et un artiste brillant. Mes pensées vont à sa famille, ses amis et tous ses fans. @GeorgeMichael #RIP». Elton John, qui avait chanté pour les funérailles de Lady Diana en 1997, pourrait se produire pour les funérailles du chanteur, qui devraient être enterré au cimetière de Highgate à Londres. Il pourrait également participer à un concert en hommage avec des anciens partenaires de George Michael, comme Bob Geldof, Andrew Ridgeley et Aretha Franklin, d’après The Sun.