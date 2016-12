Kris Jenner offre un repas à une centaine de sans-abris

Kris Jenner, la mère de Kim Kardashian, a fait une belle surprise à 100 sans-abri du quartier de Skid Row, à Los Angeles, le jour de Noël, en leur livrant des repas de gourmets.

La star de «L’incroyable famille Kardashian», âgée de 61 ans, a fait un petit cadeau en cette période de fêtes, de la part de tout le clan Jenner-Kardashian, en collaborant avec l’association caritative Red Eye, pour offrir aux personnes dans le besoin qui vivent dans les rues de Los Angeles un repas préparé par des chefs, dont elles se souviendront.

«On a reçu un coup de téléphone des Jenner-Kardashian, disant qu’ils voulaient faire un don de nourriture, a écrit Justin Mayo, le responsable de l’association sur le compte Instagram de Red Eye, mardi 27 décembre, à côté d’une photo de sans-abri heureux de déguster leurs repas. 100 chefs gourmets ont préparé des repas pour ceux qui vivent sur Skid Row. Pas de publicité. Pas de presse. Juste une famille incroyable qui adore sa ville. Ils ne savaient pas que j’allais publier ça, mais je me disais que les gens devaient connaître cet aspect de leur personnalité.»

Selon TMZ, ce repas de fête était composé de toutes sortes de plats de qualité, comme des macaronis au fromage et à la truffe, de la dinde, du jambon, des côtes de porc braisées, du soufflé de patate douce, de la purée, et, pour le dessert, des tartes et des biscuits.

Kris Jenner a déjà dit par le passé à quel point il était important pour elle de donner à ceux dans le besoin. Elle précisait que c’était son regretté mari, Robert Kardashian, qui lui avait inspiré cette envie de donner en toute discrétion. «L’une des choses qu’il m’a apprises et qu’il a transmises à nos enfants, c’est la philanthropie et le fait de donner, et de le faire avec diligence, constance, joie et générosité, disait-elle. Il nous a appris que, peu importe ce qu’on fait dans la vie... et ce qu’on fabrique, il faut rendre, et il faut le faire sans dire un mot.»