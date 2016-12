Le nombre de coyotes en progression au Québec

De plus en plus de coyotes sont aperçus dans la région du Bas-Saint-Laurent, en partie parce que l’industrie du trappage est en pleine mutation.

Depuis quelques années, l’incertitude est grande quant au prix de la fourrure du coyote. Les trappeurs piègent les coyotes l’hiver, mais reçoivent le prix, la valeur de leurs prises, qu’au printemps.

En raison de la hausse de la population des coyotes, les prix oscillent à la baisse.

En raison de la population élevée, des trappeurs se tournent désormais vers une chasse sportive, impliquant des armes à feu. Cette pratique n’implique pas la récolte de la fourrure puisqu’elle est abimée par les balles.

Les adeptes de la chasse au coyote apprécient la période de chasse qui est plus longue que pour d’autres gibiers. Elle s’étend selon les secteurs du mois d’octobre jusqu’au mois d’avril.

La chasse sportive du coyote est toutefois très complexe.

«L’animal est vraiment petit, la zone vitale fait environ 5 pouces, donc pas beaucoup plus gros qu’une main. De plus puisque le paysage est blanc avec la neige, l’animal est beaucoup plus difficile à distinguer», explique Marius de Champlain, fondateur du Club de tir du Bas-Saint-Laurent.

Pourquoi une telle prolifération?

Les changements climatiques amènent le coyote dans les régions plus au nord, là où il n'y a pas de prédateurs. Les coyotes sont donc de plus en plus observés dans les zones urbaines.

Le coyote du Bas-Saint-Laurent s’est adapté aux conditions hivernales rigoureuses de la région.

Il est beaucoup plus gros, plus robuste que ceux que l’on retrouve au sud du Québec et aux États-Unis. Sa fourrure est également plus également.