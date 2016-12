Le pont le plus haut du monde est à couper le souffle

Le pont le plus élevé du monde a accueilli ses premières voitures jeudi en Chine.

Le pont Beipanjiang relie les provinces de Guizhou et Yunnan dans l’une des régions les plus montagneuses du pays. La structure, qui mesure 1 341 mètres en longueur et compte quatre voies, est érigée à 564 mètres au-dessus de la rivière Beipan, ce qui en fait le pont le plus élevé au monde.

La Chine ne fait pas les choses à moitié quand vient le temps de construire ses ponts. Les deuxième et troisième plus haut au monde sont aussi situés dans ce pays.

Il faut préciser que le Beipanjiang n’est pas le plus grand pont au monde, mais bien le plus élevé en termes d’altitude par rapport à la rivière qu’il surplombe.

Celui qui possède la plus grande structure demeure le viaduc de Millau, un pont franco-britannique qui mesure 270 mètres.

Voyez les images impressionnantes de la structure dans la vidéo au haut de l'article.