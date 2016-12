Les virus frappent fort pendant les Fêtes!

Des résidents de CHSLD placés en isolement, des urgences d'hôpitaux pédiatriques qui débordent: la saison de la grippe et des virus respiratoires frappe en pleine période des Fêtes.

La docteure Catherine Martineau voit beaucoup de cas ces jours-ci, dont des patients affectés par la grippe. «On commence à en voir de plus en plus, des cas d'infection respiratoire autant chez les enfants que chez les personnes plus âgées. De la fièvre, de la toux», explique la Dre Catherine Martineau.

À Montréal, la Santé publique rapporte 19 éclosions de grippe et des symptômes d'allure grippale depuis septembre. Actuellement, des dizaines de patients sont en isolement.

«La majorité des éclosions sont en CHSLD. On a eu trois centres hospitaliers qui ont eu des éclosions d'influenza», explique la Dre Renée Paré de la Direction de la Santé publique de Montréal.

Un centre d'hébergement du nord de Montréal est particulièrement touché, a appris TVA Nouvelles.

Au CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci, on a dû fermer 5 unités. On demande également aux visiteurs de prendre des mesures très spéciales lorsqu'ils entrent dans les chambres des personnes qui ont la grippe.

«On leur demande d'appliquer les mêmes mesures que le personnel. C'est-à-dire mettre blouse, gants, masque», précise Marie Lahaye du CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci.

Le CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci compte 400 résidents. Vingt-six patients auraient la grippe, dix patients sont confinés à leur chambre et trois ont dû être hospitalisés.

«On a eu effectivement un décès, et c'est pour ça que c'est important de se faire vacciner.»

Pendant ce temps, les urgences des hôpitaux pédiatriques débordent. Mercredi, près de 400 patients se sont présentés aux urgences du CHU Sainte-Justine. Du jamais vu. Il y a eu près de 300 malades aux urgences de l'Hôpital de Montréal pour enfants.

La plupart sont des cas d'otites, de grippes, et de gastro-entérites.

Les médecins recommandent aux parents de se tourner vers les cliniques médicales en consultant le site de la santé publique. Il faut se présenter aux urgences uniquement si un enfant est très malade.

«Pour nous, ce sont vraiment les enfants qui ont la fièvre en bas de 3 mois. Les enfants qui ne répondent pas au Tylenol, qui restent somnolents, léthargiques, qui ont de la difficulté à respirer», indique la Dre Tamara Gafoor, urgentologue et pédiatre.

Il est encore temps de se faire vacciner si ce n’est pas fait. La souche principale de la grippe cette année est la AH3N2, et cette souche-là est présente dans le vaccin cette saison.