Phénomène exceptionnel dans le ciel de La Tuque

Un spectacle magnifique s’est déployé dans le ciel de La Tuque, en Mauricie, mercredi soir.

Jonathan Duchesne a publié sur sa page Facebook la vidéo exceptionnelle du passage d’une aurore boréale dans sa région.

Sa vidéo a été vue plus de 41 000 fois depuis mercredi soir.

Les aurores boréales sont observées de façon quasi quotidienne dans les latitudes nord, comme au Nunavik, mais il également possible d’en voir dans les latitudes plus au sud, à Québec, Trois-Rivières et Montréal.

Selon des sites spécialisés sur la question, il est possible d’observer entre 1 à 3 nuits d’aurores boréales par mois sur le sud de la province.

La meilleure période pour les observer se situe entre 22h et 3h du matin.

L’Agence spatiale canadienne filme et diffuse en direct les aurores boréales qui apparaissent dans le ciel de Yellowknife. Pour tout savoir sur le projet : https://twitter.com/AuroraMAX_asc?ref_src=twsrc%5Etfw