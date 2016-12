Près de 1600 camions de déneigement pour faire face à la bordée

Près de 1600 camions de déneigement de Transports Québec étaient à pied d’œuvre à travers la province jeudi pour faire face à la bordée de neige qui devait atteindre 50 cm à certains endroits.

«Les conditions sont assez difficiles un peu partout au Québec présentement», a dit François Giroux, porte-parole de Transports Québec jeudi après-midi.

Environnement Canada prévoit de 25 à 50 centimètres de neige et de forts vents sur différents secteurs du Québec, au cours de la soirée et de la nuit prochaine.

Des routes pourraient être fermées préventivement dans les prochaines heures dans l’est du Québec, selon l'évolution des conditions. Transports Québec surveillera particulièrement la route 138 à partir de Charlevoix et sur toute la Côte-Nord, l’autoroute 20 entre Québec et Rimouski et la route 132 dans le Bas-Saint-Laurent, qui risquent d’être affectées par les prévisions de poudrerie.

Sur la Rive-Sud (Montréal), plusieurs portions des autoroutes 10, 20 et 30 étaient glacées jeudi après-midi et la visibilité était réduite. En début d’après-midi, la Sûreté du Québec comptait déjà une trentaine de sorties de route mineures en Montérégie.

Entre Montréal et Québec, l’autoroute 20 était enneigée et la visibilité mauvaise. Pour le même trajet, la situation était quelque peu meilleure sur le plan de la visibilité en passant par l’autoroute 40, mais la chaussée était aussi enneigée.