Un accessoire pour envoyer un baiser à distance

L’amour à distance peut parfois être difficile. Le gadget «Kissenger» tente d’apporter une solution robotisée grâce à son dispositif en silicone qui recréerait l’effet d’un baiser.

Il suffira de brancher son téléphone intelligent dans l’appareil et de télécharger l’application «Kissenger», rapporte Mashable. En embrassant le capteur en silicone, l’accessoire enregistrera les points de pression des lèvres et les recréera sur un autre accessoire à distance. Il sera donc possible de ressentir le baiser à l’autre bout du fil.

L’appareil sera bientôt disponible. Le prototype présenté ne fonctionnerait qu’avec les appareils iOS jusqu’à présent. La connexion est possible via la prise d’écouteurs.

Sur son site web, la compagnie soutient que cet accessoire pourrait servir aux couples, aux familles, mais aussi aux personnalités publiques qui voudraient établir un contact original avec leurs admirateurs.

Par aiileurs, cette invention a été présentée lors d'une conférence organisée par l'Université Goldsmiths de Londres sur les jouets sexuels électroniques.