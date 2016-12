Un papi devient la plus récente sensation sur le web, malgré lui

Le temps des Fêtes est un moment parfait pour jouer à des jeux en famille. Pour celle d’Amy Metcalf Taylor, ce fut aussi l’occasion de capturer un moment particulièrement hilarant.

Avec déjà plus de 37 millions de visionnements, sa vidéo publiée le 25 décembre dernier est devenue virale très rapidement, et pour cause.

On peut y voir un papi se mettre dans la bouche un «écarteur de lèvres» dans le cadre d’un jeu. Tout se déroule bien, jusqu’à ce que le dentier refuse l’intrus et décide de quitter son propriétaire, donnant une scène aussi magique qu’hilarante.

À voir absolument pour rire un bon coup dans la vidéo ci-dessus.