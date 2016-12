Voici comment s’assurer d’avoir un lendemain de veille pénible!

Pour être sûr d'avoir «une gueule de bois carabinée», voici une recette infaillible!

- Assurez-vous d’être fatigué. Ne vous couchez pas tôt durant toutes les vacances. Ne prenez pas le temps de vous reposer à la fin du votre travail/session, etc.

- Ne mangez pas de salades, de fruits, de légumes frais. Ne mangez que des plats riches, gras, de la «nourriture réconfort». Et prenez toujours un 2e dessert!

- Quand on vous offre un verre, dites «oui» à chaque fois. Quand on vous offre un double, répondez «au moins»

- À chaque occasion, prenez toutes les variétés d’alcools. Mélangez le vin, les forts, les apéros, les pousse-café. Ne comptez pas la quantité. Et assurez-vous de boire plusieurs consommations à l’heure, pendant plusieurs heures.

- Ne buvez jamais d’eau (comme le Capitaine Hadock).

Plus sérieusement, voici comment faire pour avoir des lendemains de veille plus confortables!

- Essayez de dormir 8 heures par nuit.

- Évitez de vous coucher «trop tard».

- À chaque repas, vous devez faire une place importante aux légumes.

- Appréciez la nourriture des Fêtes avec parcimonie. Goûtez à tout, mais en plus petite quantité. Évitez le 2e dessert.

Pour ce qui est de l'alcool

- Alternez les boissons avec un verre d’eau. Ainsi, vous couperez l’alcool de moitié.

- Évitez de mélanger les types d’alcool.

- Essayez de ne pas prendre plus qu’une consommation à l’heure.

- Respectez vos limites (ou apprenez à les connaitre)!

Qu’est-ce que la gueule de bois?

Le lendemain pénible est dû principalement à un dérivé (métabolite) de l’alcool qui apparaît parce que vous en avez pris plus que ce que votre foie peut digérer (métaboliser) : l’acétaldéhyde. L’acétaldéhyde entraine une déshydratation, une baisse de sucre et de l’inflammation.

Bref, plus vous buvez (au-delà de votre capacité), plus vous produisez de l’acétaldéhyde, plus vous avez des effets toxiques.

Y a-t-il des produits pour prévenir cette toxicité?

Certaines plantes pour le foie comme le chardon marie, certains ingrédients comme la vitamine C et le N-acétylcystéine (alias NAC) peuvent augmenter votre tolérance et donc diminuer vos effets toxiques.

Mais rien de fonctionne comme la réduction du «toxique»!

Vous avez trop bu et le matin est douloureux, quoi faire?

Hydratez-vous, réglez l’hypoglycémie et soulagez l’inflammation. Buvez un jus de légume et/ou de fruit. Buvez de l’eau. Prenez un analgésique comme l’aspirine ou l’ibuprofène.

On trouve sur l’internet une potion magique vendue pour «éliminer la gueule de bois». En fait, c’est de l’aspirine effervescente avec un peu de caféine...Rien de magique!

Parlant de caféine... La combinaison boisson énergisante et alcool représente un danger! Vous êtes aussi saoul qu’avec n’importe quelle autre consommation, mais vous ne vous en rendez pas compte. Attention!