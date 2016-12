Célébrations du Nouvel An sous haute surveillance

Moins de deux semaines après l'attentat de Berlin, les mesures de sécurité seront renforcées aux rassemblements pour célébrer le Nouvel An à Québec et Montréal.

Dans la métropole, des milliers de personnes vont converger place Jacques-Cartier pour l'arrivée de la nouvelle année, mais les préparatifs contrastent avec ce qu'on fait ailleurs dans le monde.

Alors qu’à New York, des dizaines de camions servant au nettoyage ont été mis en place à des endroits stratégiques et qu’à Berlin, des blocs de béton, véhicules blindés et armes automatiques seront déployés pour assurer la sécurité, Montréal fait classe à part.

Les autorités montréalaises indiquent qu’un plan d'action est en place avec l'ajout, entre autres, de clôtures et de blocs de béton. Mais visiblement, ceux-ci serviront davantage à circonscrire le site des festivités plutôt qu'à assurer la sécurité.

À Québec, on mise plutôt sur une sécurité accrue, mais aussi sur la collaboration du public pour assurer le bon déroulement des activités.

«Il y a beaucoup de policiers qui sont là, des agents de sécurité, déclare Pierre Poirier, porte-parole du Service de police de la Ville de Québec. Les gens ne doivent pas se gêner de signaler le tout, parce que souvent, là, il y a des incidents qui peuvent être prévenus.»

Les autorités évaluent continuellement le risque de menace et affirment qu'il ne faut pas sous-estimer le travail fait en amont.

«Le Canada n'est pas immunisé contre ça, soutient Michel Juneau-Katsuya, ex-agent du SCRS et expert en sécurité. Le Canada est aussi possiblement ciblé. Cela dit, encore une fois, les autorités canadiennes, en collaboration avec les services de renseignement canadiens, vont évaluer et prévoir autant que possible à pouvoir empêcher ou arrêter un attentat possible.»

À quelques heures du début des célébrations, au moins un individu a été arrêté en Australie. L'homme aurait tenu des propos menaçants sur Internet, disant vouloir s'en prendre aux activités de la Saint-Sylvestre, à Sydney.