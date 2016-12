Deux enfants se font voler à leur kiosque de limonade

Deux enfants de 9 ans se sont fait voler les recettes de leurs ventes de limonade du jour par deux jeunes sans scrupules.

Les deux amis avaient eu l’idée de mettre sur pied un kiosque dans leur quartier, en Floride, dans le but d’offrir aux passants un bon rafraîchissement et de gagner aussi un peu d’argent.

«Ma mère faisait de la limonade avec de la limette et je me suis dit que de faire un petit kiosque pour en vendre serait une bonne idée», mentionne Lucas, l’un des deux petits vendeurs remplis d’initiative.

Quand celui-ci s’est mis à crier, sa mère, qui se trouvait à proximité, a soupçonné que les choses avaient mal tourné et a aussitôt téléphoné au 911.

Tout se déroulait à merveille lorsque les deux malfaiteurs se sont pointés et ont commencé à se plaindre que les verres n’étaient pas assez grands.

«Ça allait plutôt bien, dit Lucas. J’avais déjà amassé 13,41$ quand on s’est fait voler. Ils ont pris tout l’argent et même mon iPod», explique le garçon.

Les deux voleurs, une adolescente de 16 ans et un jeune homme de 19 ans, ont heureusement été arrêtés et le plus âgé des deux fait face à un chef d’accusation de nature criminelle.

Même si la police n’a pu récupérer pour le moment l’argent dérobé ainsi que la tablette de Lucas, ce dernier a repris la vente de limonade en compagnie de ses amis. Comme si rien n’était survenu.

«Je souhaite seulement me faire un peu d’argent», conclut-il, d'un air déterminé.