Funérailles communes pour Debbie Reynolds et Carrie Fisher

Carrie Fisher est décédée mardi à l’âge de 60 ans quelques jours après avoir fait une crise cardiaque lors d’un vol, et le lendemain, mercredi, c’est sa mère qui est décédée à la suite d’un ACV, à l’âge de 84 ans.

Todd Fisher, le frère de Carrie et fils de Debbie Reynolds, a été aperçu en train de visiter le cimetière Hollywood Forever, à Los Angeles, où de nombreuses célébrités sont enterrées, jeudi.

Selon TMZ.com, Debbie Reynolds y avait une concession familiale. Il a également confirmé au New York Daily News que la famille veut un service commun qui honorera le lien entre la mère et la fille. «C’est ce que nous voulons faire, mais nous travaillons encore sur la mécanique, a-t-il affirmé. Nous aimons l’idée, si c’est possible. Je pense que c’est approprié.»

Il est possible qu’il y ait également un second service commémoratif plus grand pour le public.

Todd Fisher a déclaré à ABC News qu’il doit encore fixer la date et le lieu pour l’enterrement.

Comme le rapporte TMZ, il y aurait eu des retards avec l’autopsie du corps de Carrie Fisher et le médecin légiste du comté de Los Angeles attend toujours la permission de poursuivre les procédures.

Avant la mort de sa mère, Todd Fisher avait déclaré à ABC News qu’il laissait la fille de Carrie Fisher, Billie Lourd, s’occuper des grandes décisions au sujet du service commémoratif. «Carrie adore les bonnes fêtes, alors vous savez, je suis sûr qu’elle voudra lui organiser une fête», a-t-il déclaré.

Jeudi soir, Todd Fisher a publié sur Twitter un dessin émouvant fait par un admirateur de Carrie Fisher habillée en princesse Leia et Debbie Reynolds dans son costume de Chantons sous la pluie, dans les bras l’une de l’autre. «C’est une belle histoire d’amour à laquelle assister du haut de mes 58 ans, a-t-il écrit en légende. Elles me manquent tellement toutes les deux. L’amour dure pour toujours.»