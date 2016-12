Thara Reid en deuil de son père

Thara Reid a annoncé vendredi le décès de son père à l’âge de 76 ans tout en lui rendant hommage sur Instagram.

«Aujourd’hui j’ai reçu la terrible nouvelle que mon père, Thomas Reid, est décédé», a écrit l’actrice de 41 ans, pour accompagner une photo d’elle enserrant dans ses bras l’ancien enseignant qui opérait un centre de jour avec sa femme, Donna, à Wyckoff dans le New Jersey.

«Il était un homme rempli de vie, de sagesse et de force. Il était non seulement amusant et de bonne humeur, mais il était aussi l’un des meilleurs conteurs d’histoires que j’ai entendues.»

«Mon père était compréhensif, gentil, fort et mon héros, a ajouté celle qui prête ses traits à April Wexler dans la franchise «Sharknado», dont le prochain film prendra l’affiche en 2017. Il était mon cœur, mon âme et tout mon monde. Je t’aime, et tu me manqueras tellement papa!»

Thomas Reid, d’origine irlandaise, laisse aussi dans le deuil ses trois autres enfants, Tom et les jumeaux Colleen Marie et Patrick John.