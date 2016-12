Un camionneur étourdi encastre sa benne dans un viaduc

Un jeune camionneur un brin étourdi est parvenu à paralyser l’autoroute la plus achalandée du pays, jeudi après-midi, en fonçant dans un viaduc de Toronto avec la benne de son camion qu’il avait oublié de rabaisser.

Dans une courte vidéo mise en ligne sur YouTube, on peut apercevoir le camion-benne foncer sans ralentir dans le viaduc de l’autoroute 400, qui surplombe l’autoroute 401. Après l’impact, le camion parait poursuivre comme si de rien n'était, laissant sa benne derrière lui.

Heureusement, aucune voiture ne suivait de trop près le poids lourd.

Selon plusieurs médias torontois, l’autoroute est demeurée fermée entre 13 h et 16 h 45, le temps d’évaluer la structure et de dégager la benne. L’infrastructure n’a pas subi de dommages trop graves et a pu être rouverte à la circulation.

Le camionneur, un jeune homme de 22 ou 23 ans, a été accusé de négligence au volant.

Cette histoire n’est pas sans rappeler d’autres incidents similaires survenus en 2016 au Québec. Notamment, un camionneur affecté au chargement de la neige a arraché une passerelle piétonne au-dessus de la route 132, à Longueuil, en février dernier. Puis, quelques jours plus tard, un autre camion de chargement à la benne levée avait heurté la structure du pont Mercier, entraînant sa fermeture en pleine heure de pointe matinale.