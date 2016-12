Une rue transformée en rivière à Sept-Îles

Le fleuve Saint-Laurent s'est déchaîné à Sept-Îles sur la Côte-Nord, vendredi après-midi, alors que de puissantes vagues ont déferlé créant ainsi une véritable rivière là où se trouve habituellement la rue des Campeurs.

Un jeune résident du secteur, Marco Cournoyer, a filmé des images des imposantes vagues, mais surtout des importantes accumulations d'eau dans la rue.

«Il y a des vents de près de 100 km/h et c'est ce qui fait qu'il y a des grosses vagues comme ça. À certains endroits les gens doivent évacuer leur maison parce qu'ils sont inondés», a-t-il expliqué à TVA Nouvelles.

Le maire de Sept-Îles Réjean Porlier est sur place avec les résidents tandis que les policiers de la Sûreté du Québec s'assurent que tous les gens sont en sécurité.

«Dans les deux bouts de la ville, dans l'est et dans l'ouest. [...] C'est parce qu'il y a des l'escarpement. Ce sont des morceaux de rives qui vont partir avec les vagues qui déferlent et là c'est très dangereux», a expliqué le maire.

«Des vents de 100 km/h, tous les éléments étaient au rendez-vous pour une catastrophe quelque part. Il y a des endroits où il y a peu de protection, les vagues sont énormes avec une marée qui est très haute. Tous les éléments étaient au rendez-vous», d'insister le maire.

Ce dernier explique que des employés de la Ville sont sur place avec les policiers pour surveiller la situation