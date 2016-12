Comment trouver le bon champagne pour ce soir?

Qui dit fêtes du Nouvel An, dit bien évidemment bulles! Beaucoup se rendront donc aujourd’hui dans une succursale de la SAQ pour s’y procurer une bonne bouteille de vin mousseux, de champagne ou de cava. Mais parmi tout le choix disponible, comment choisir?

Le chroniqueur Yves Mailloux a quelques trucs pour vous!

À quelle température servir nos bulles?

Le spécialiste conseille de servir les bulles à une température entre 8 et 10 °C.

«Si votre bouteille est à température pièce, mettez la vingt-cinq minutes dans un seau à glace rempli d’eau froide ou au moins deux heures au frigo et si vous y allez avec la méthode du frigo votre bouteille sera à 4 °C alors vous la sortez douze minutes d’avance et vous la mettez sur le frigo afin qu’elle regagne quelques degrés».

Est-ce que l’on peut servir du mousseux ou du champagne si l’on n’a pas de flutes? Certainement, répond le chroniqueur!

«Moi je bois mes bulles dans un verre à vin blanc parce qu’on peut mieux sentir les arômes, l’avantage de la flute c’est que la bulle va durer un peu plus longtemps, mais si ça vous prend beaucoup de temps à boire votre mousseux c’est peut-être qu’il n’est pas de si bonne qualité».

Comment l’ouvrir? On sabre?

«On met la main sous la bouteille et on l’incline à 45°. On peut tourner la bouteille ou le bouchon tranquillement après avoir dévissé le muselet un peu et vous allez entendre le gaz sortir tranquillement».

«Je suis contre le sabrage (...) si vous n’avez jamais fait ça je ne vous le conseille pas», ajoute le chroniqueur.

Comment dénicher LA bouteille parfaite?

Selon M. Mailloux, le mousseux ou le champagne parfait doit tout simplement être bon, se trouver facilement et être vendu à pris raisonnable.

Quelques suggestions