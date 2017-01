Elle bat son ex après l’avoir surpris en train d’embrasser sa mère

Une femme de la Floride fait face à des accusations de violence conjugale après avoir frappé son ex-petit copain qu’elle venait de surprendre en train d’embrasser sa mère.

Selon la chaîne locale WFLA, les policiers du comté de Hernando ont reçu un appel concernant un conflit qui venait de dégénérer, mardi dernier. Les agents soutiennent que la suspecte de 19 ans, Breauna Bolton, leur a raconté qu’elle venait de voir sa mère assise sur les genoux de son ancien conjoint pour l’embrasser.

La femme prétend qu’elle a commencé à pleurer quand elle les a aperçus. Son ex se serait ensuite rapidement levé et c’est alors qu’elle l’aurait poussé contre la chaise avant de lui asséner un coup de poing derrière la tête.

Mme Bolton a déclaré qu’elle avait fréquenté l’homme pendant un an et demi et qu’ils avait mis un terme à leur relation trois semaines auparavant.

Les autorités ont indiqué que la victime n’a subi que des blessures mineures.