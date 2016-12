Grands rassemblements à Montréal, Ottawa et Québec

À Montréal, Ottawa et Québec, l’heure sera aux grands rassemblements, ce soir, pour marquer le passage du Nouvel An.

Dans le Vieux-Montréal, comme le veut maintenant la tradition, la place Jacques-Cartier et le Vieux-Port accueilleront des dizaines de milliers de personnes venues assister à un spectacle en plein air, qui commencera à 22 h, suivi d’un grand feu d’artifice sur le coup de minuit.

Sur scène, on attend Alex Nevsky, Bernard Adamus, Klô Pelgag, Louis-Jean Cormier et plusieurs autres artistes. Cette année, on soulignera de façon particulière le 375e anniversaire de Montréal et le 150e du Canada.

À Ottawa, sur la colline du Parlement, on ne lésinera pas sur les moyens pour souligner le début des festivités du 150e anniversaire de la Confédération. On ne prévoit pas un, mais bien deux feux d’artifice : un à 20 h 17 (comme les chiffres de l’année 2017) et l’autre à minuit.

Un spectacle mettant en vedette le groupe acadien Radio Radio ainsi que les chanteurs canadiens-anglais, Brett Kissel et Carly Rae Jepsen, se déroulera à 21 h sur une grande scène devant le Parlement. Le premier ministre Justin Trudeau y est attendu, tout comme des dizaines de milliers de personnes. La facture de ce déploiement atteindra 2,5 millions $.

Comme ce sera le cas à Montréal et à Québec, la sécurité sera omniprésente des célébrations.

Du côté de Québec, une zone festive a été aménagée entre la Grande Allée et l’Assemblée nationale. Des activités pour toute la famille s’y déroulent déjà depuis mardi dernier.

Samedi soir, sur une scène aménagée devant l’Assemblée nationale, plusieurs artistes se succéderont au rythme de la musique traditionnelle, folklorique et électronique. À partir de 23 h, DJ Madeon prendra le contrôle des festivités, qui seront illuminées par des feux d’artifice à minuit juste.