Hébergement pour tous en Martinique

La Martinique ne fait pas partie des grandes destinations soleil «tout inclus» qu’affectionnent les Québécois.

Mais, pour tous ceux qui ont fait le tour du jardin ou qui privilégient la différence, la Martinique offre soleil et chaleur, plages et nature, cuisine et sourires créoles, sécurité et culture française en Antilles. Irrésistible! De plus, la diversité de l’offre hôtelière assure à chacun de trouver la perle rare. Ces sept complexes que nous avons visités en font la démonstration.

Le Panoramic - Anse-à-l’Âne

Stratégiquement localisé au centre de l’île, Le Panoramic regroupe 36 studios et bungalows disséminés au cœur d’un jardin luxuriant que la propriétaire, Monique Ampigny, soigne avec passion. Entièrement rénovés, les logements, avec leur cuisine moderne, respirent l’ambiance créole avec leurs couleurs pastel et leur mobilier d’acajou. À flanc de montagne, les terrasses dominent la vaste baie de Fort-de-France et la plage de l’anse de l’Âne avec ses restos, bars et commerces, activités nautiques, golf ainsi que le traversier vers la capitale.

- À partir de 203 $ / jour, lepanoramic.fr

La Suite Villa - Trois-Îlets

Ce petit hôtel-boutique 5 étoiles se démarque radicalement par l’audace de son décor luxueux mais rebelle. Il compte neuf villas créoles personnalisées avec cuisine et six chambres éblouissantes traversées par les alizés. La plage est à courte distance et l’horizon de la piscine plonge vers les Trois-Îlets. Cuisine gastronomique et service impeccable. Les murs, où règne l’art contemporain, sont couverts des tableaux du Cubain Conte et de la Québécoise Nico. Pour une clientèle jeune et active.

- À partir de 429 $ / jour, la-suite-villa.com

French Coco - La Trinité

French Coco conjugue le luxe décontracté aux principes écologistes du développement durable et de la permaculture, l’art et le design au plein air, les matériaux bruts aux saveurs culinaires délicates et créatives, l’habitat sophistiqué à la nature débridée d’un jardin où croissent un millier d’espèces... À la zénitude, ce 4 étoiles ajoute la randonnée pédestre, la plage, l’observation du lever de lune, les activités nautiques nocturnes et, bientôt, le yoga. La vaste chambre tout confort vient avec piscine privée et douche ouverte sur la nature. On ne parle plus ici de vacances mais d’expérience.

- À partir de 700 $ / jour, hotelfrenchcoco.com

Le Cap Est Lagoon Resort & Spa - Le François

Sur un immense domaine exclusif en bord de mer où se dressent les hauts palmiers, le Cap Est accueille familles, couples et amis dans un établissement luxueux dominé par les riches boiseries. Les groupes de bâtiments de deux étages ne comptent que des suites somptueuses à la décoration chaude, aux éclairages nuancés, avec piscines individuelles. La gastronomie a été remplacée par ce que le directeur appelle «la bistronomie de qualité» pour contenir les prix. Magnifique plage devant le lagon où soufflent les vents qui favorisent la pratique du «kitesurfing» et rafraîchissent les journées chaudes.

- À partir de 825 $ / jour, capest.com

Domaine des Bulles - Le Vauclin

Il s’agit de «glamping» de luxe plutôt que de camping. Une aventure unique qui ne sacrifie rien au confort, à la détente et à la romance sous les étoiles. Le Domaine des Bulles offre quatre emplacements verdoyants, parfaitement intimes, sur lesquels sont aménagées de grandes bulles gonflées, transparentes et climatisées, dont une suite de deux bulles avec salon et piscine. Chaque espace en nature compte un jacuzzi et une terrasse abritée. Le petit-déjeuner est inclus et les autres repas peuvent être servis sur place.

- Nouvellement ouvert: prix non disponible, ledomainedesbulles.com

Diamant Beach Club - Le Diamant

Voilà un des meilleurs rapports qualité-prix sur l’île. On oublie le mobilier vieillissant lorsqu’on entend de son balcon les vagues rouler et qu’on admire l’éblouissant panorama devant le rocher du Diamant. L’agréable restaurant Le Carré Bleu borde la piscine à débordement. 49 appartements avec cuisinette dans 10 édifices créoles au milieu d’un jardin tropical fleuri. Près des services et de la plus longue plage en Martinique, des restos et de tous les loisirs nautiques.

- À partir de 135 $ / jour, diamant-beach-club.com

Village de la Pointe - Le Vauclin

Mordus de «kitesurfing» et de planche à voile, le Village de la Pointe est pour vous! Situé sur une baie peu profonde et toujours exposée aux alizés, à l’intérieur d’une barrière de corail, le village vacances dispose d’un parc de cottages pratiques et confortables pouvant accueillir jusqu’à six personnes. En bordure de la palmeraie, de toutes nouvelles villas de quatre chambres au décor moderne, immense terrasse, piscine et cuisine, assurent tout le confort possible. Près de la ville et à deux pas de la plage.

- À partir de 104 $ / jour, villagedelapointe.frInfo: Comité Martiniquais du Tourisme: lamartinique.ca