«J’essaie de faire des choix intelligents» - Anouk Meunier

Entre les tournages d’Accès Illimité, l’animation d’émissions spéciales, comme le gala Célébration 2017 le 15 janvier, à TVA, et les remplacements à Salut bonjour!, Anouk Meunier semble mener plusieurs carrières de front. Pourtant, c’est de plus en plus à ses proches qu’elle souhaite aussi consacrer du temps.

Aussi à l’aise à mener des entrevues de fond qu’à animer des plateaux de variétés, Anouk Meunier est à sa place dans ses différents mandats à TVA. «Je suis très chanceuse, parce que j’ai des projets diversifiés. Je viens du direct: j’ai commencé à Caféine, à TQS, avant de faire Flash et Salut, bonjour!. Ça fait partie de moi; j’aime le “sans filet”, quand tout peut basculer à la dernière seconde. J’aime aussi avoir le temps de faire une entrevue de fond, d’explorer et d’aller dans des zones qui surprennent. L’aspect spectacle, glamour, ça me nourrit également.»

Elle avoue que ses rencontres dans le cadre de l’émission Accès illimité lui permettent aussi de tirer des réflexions ou des enseignements sur sa propre vie. «Je tournais récemment avec Julie Le Breton, une fille extraordinaire qui porte une réflexion et un regard sur son parcours. Elle n’a jamais fait ce métier pour la popularité qui vient avec ça. Et surtout, elle ne s’est pas perdue en cours de route; elle pense de la même façon qu’il y a 20 ans. Elle fait ce métier pour des raisons bien précises, et je trouve super intéressant de pouvoir échanger avec elle. Chaque personne vient provoquer des questionnements intérieurs.»

Trouver l’équilibre

Anouk Meunier a elle aussi fait un cheminement vers les choses importantes, en prenant conscience qu’il n’y avait pas que la carrière dans la vie. «Je suis tellement passionnée par ce métier! Je ne veux rien manquer, parce que j’ai du plaisir. Mais j’essaie de plus en plus de faire des choix intelligents. Quand il y a des événements familiaux, je prends du temps pour ça. Je m’impose du temps dans mon horaire pour les amis et la famille.»

La démarche d’Anouk, en amour avec Daniel Melançon depuis plus de six ans, trouve un écho dans le couple. «Mon chum fait aussi le même chemin. Il est très occupé avec Salut, bonjour! au quotidien, Golf Mag et Le guide de l’auto. Il s’épanouit de son côté. Une chance qu’on a la même vision! De plus en plus, on se réserve des moments pour partir ensemble, comme au printemps dernier: on est allés en Corse. C’est l’exercice sur lequel je travaille encore: essayer de mieux équilibrer mes engagements entre ma carrière et ma vie privée.»

Plus proche de sa famille

Avec une soeur qui habite en Ontario et un frère qui parcourt sans cesse le monde, Anouk Meunier a parfois du mal à rassembler toute la famille. Mais elle essaie de plus en plus. «Il y a deux semaines, j’avais trois jours de vacances, ce qui m’arrive rarement. J’avais plein de choses à faire à la maison, mais j’ai eu l’idée de partir avec ma mère pour aller voir ma soeur, Catherine, en Ontario. J’ai appelé ma mère et, à midi, on était parties. En plus, c’était la fête de ma nièce. Ce sont des moments comme ceux-là que je veux privilégier. Aller voir ma soeur et sa famille était plus important que le retard que je devais rattraper à la maison. Je suis revenue de ces trois jours avec des ailes!»

Quant au désir d’être mère, Anouk confirme qu’elle souhaiterait avoir des enfants. «Je ne sens pas ça en moi pour le moment. Avec mon chum, on est vraiment au même diapason là-dessus. Il ferait un excellent père, il veut des enfants et moi aussi, mais on sait tous les deux que ce n’est pas le bon moment, pas maintenant.» En attendant, le couple passera les fêtes de Noël en tête-à-tête dans un chalet, dans Charlevoix, avant de recevoir toute la famille pour le jour de l’An.